Mundial 2022: Conociendo a la Selección de Croacia

La Copa del Mundo de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y por ende le presentamos un resumen de las selecciones que estarán en la cita mundialista que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso, en este episodio le toca al combinado de Croacia.

País situado en el sur de Europa, tiene una superficie de 88.070 Km2. Croacia, con una población de 3.879.074 personas. Su capital es Zagreb y su moneda Kunas croatas.

🇭🇷 Can Luka Modrić take his nation one step further in #Qatar2022?

Find out Croatia's path to #FIFAWorldCup glory 🏅

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 12, 2022