Ronaldo: “No voy a ser hipócrita y decir que estoy feliz si gana Argentina”

Ronaldo Nazario, leyenda del futbol brasileño, analizó lo que ha sido el Mundial de Qatar 2022 y palpitó la fase final del certamen, donde Argentina, Croacia, Francia y Marruecos luchar por quedarse con el trofeo dorado.

En este escenario, al “Fenómeno” le consultaron si desea que los argentinos sean campeones de esta Copa del Mundo. Para sorpresa de algunos, el exfutbolista no se guardó nada y remarcó una histórica rivalidad:

“No puedo responder por todo Brasil, puedo responder por mí. Claro que estaré feliz por Messi, pero tenemos mucha rivalidad entre Brasil y Argentina. No voy a ser hipócrita y decir que estoy feliz si gana Argentina, porque no es verdad. Pero veo el fútbol como algo romántico, así que lo aceptaré y disfrutaré cualquier campeón”, señaló en diálogo con MARCA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ronaldo (@ronaldo)

Ronaldo sorprendido con lo de Brasil

Además, el exdelantero comentó la sorpresiva eliminación de su selección en cuartos de final ante Croacia. “Nos faltó ser más listos para pasar la eliminatoria. Para mi, Brasil jugó muy bien, pero nos faltó experiencia para saber mantener el 1-0”, indicó.

También tuvo palabras para la búsqueda de entrenador en la “Verdeamarela” tras la salida de Tite. “No me importaría que fuera extranjero. Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa”, agregó el dos veces campeón del mundo.

-->

Finalmente, Ronaldo Nazario elogió a Kylian Mbappé y al combinado francés. “Mbappé Es el mejor del Mundial. Va con una marcha más. Es impresionante, una maravilla verlo jugar. Francia es la gran favorita y lo demuestra partido a partido”, completó el exjugador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ronaldo (@ronaldo)