Djokovic: “Un duelo con Nadal en segunda ronda será excitante”

Novak Djokovic afronta a sus 37 años su última experiencia olímpica. Una nueva oportunidad de lograr uno de los pocos logros que quedan en su inigualable carrera, la medalla de oro en unos Juegos que nunca ha conseguido.

Bronce en Pekín 2008, cuando ganó Rafael Nadal, cayó en semifinales en Tokio 2021 ante el alemán Alexander Zverev. En la batalla por el bronce, fue el español Pablo Carreño el que le apartó del podio.

Es un año extraño para el serbio este 2024. Desplazado del foco por las nuevas generaciones, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, se encuentra en el ecuador del curso sin título alguno del Grand Slam. Ahora, en París 2024, el serbio inicia el recorrido de un evento que ha sido trazado en el sorteo de este jueves y que le empareja, en la segunda ronda y si ambos superan la primera, con el español Rafael Nadal, ganador catorce veces en la tierra de París.

Team Serbia in Paris. Oui ready. 🇷🇸💪🎾 pic.twitter.com/TkFC9rittz — Novak Djokovic (@DjokerNole) July 25, 2024

Sus impresiones

“Tengo mucha ilusión por este duelo de segunda ronda y voy a darlo todo. Soy consciente de la importancia de los Juegos Olímpicos. Pero represento a mi país, es más presión, más responsabilidad, aunque esté acostumbrado”, dijo el número dos del mundo que apareció en las instalaciones de Roland Garros para ejercitarse.

El serbio coincidió con Carlos Alcaraz en la pista Phillipe Chatrier que había completado su sesión con el suizo Stanislas Wawrinka. “Sería un espectáculo, como en los viejos tiempos; pero tengo que superar el primer obstáculo y hacer lo mejor que pueda para llegar lo más lejos posible”, indicó el balcánico que debutará ante el australiano Matthew Ebden, en primera ronda.

Afronta Djokovic sus quintos Juegos Olímpicos. Tras ellos, dirá adiós el británico Andy Murray que ya ha anunciado su adiós definitivo y puede que también Rafael Nadal.

“Espero que pueda decir el mejor adiós posible. Es una leyenda del deporte”, dijo del escocés Djokovic. “Nadal aún no ha dicho si va a retirarse, así que espero por el bien de nuestro deporte que continúe”, señaló.

Novak Djokovic in Paris tonight. 🇫🇷 pic.twitter.com/vjcCLhRuzn — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) July 24, 2024

Djokovic no disimuló su deseo de subir a lo alto del podio. “Los Juegos Olímpicos son uno de mis objetivos. Este es uno de mis mayores sueños. Eso me genera más presión y más expectativas. Siempre he tenido buenos torneos y he podido llegar a semifinales excepto en los Juegos Olímpicos, excepto en Río. Espero poder dar este último paso. Estoy en un lugar que conozco muy bien como Roland Garros”, apuntó.

El serbio, sin embargo, no se considera favorito. “No he ganado nada y eso es un buen argumento para descartarme de los favoritos; pero eso me sirve de motivación porque otras muchas veces me han dejado al margen de los candidatos y siempre he vuelto”, advirtió Novak Djokovic que no ha disfrutado hasta ahora de su mejor temporada a causa de los contratiempos físicos.

*Información EFE