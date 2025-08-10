Luka Modric debutó con el AC Milan

Este domingo, Luka Modric, el talentoso centrocampista croata, hizo su primera aparición con la camiseta del AC Milan en un amistoso de pretemporada contra el Chelsea, disputado en el emblemático estadio de Stamford Bridge. El encuentro marcó un hito para el exjugador del Real Madrid, quien se unió al conjunto ‘rossonero’ este verano tras una exitosa etapa en el club español. Con el número 14 en la espalda, Modric ingresó al terreno de juego en la segunda mitad, sustituyendo al italiano Samuele Ricci en el centro del campo, en un momento clave para intentar revertir el marcador adverso.
El partido no fue sencillo para el Milan, que se vio en desventaja desde los primeros minutos. Un gol en propia meta del defensor rumano Andrei Coubis y otro tanto del brasileño Joao Pedro, en apenas ocho minutos, pusieron al Chelsea 2-0 arriba. La situación se complicó aún más para los italianos cuando Coubis fue expulsado en el minuto 18, dejando al equipo con diez jugadores. Modric, con su experiencia y visión de juego, intentó aportar calma y creatividad en la medular, aunque el resultado no cambió. Su ingreso al campo fue un destello de calidad en un partido cuesta arriba para los ‘rossoneri’.
Modric sumó sus primeros minutos con el "rossoneri"
A pesar de las dificultades en el encuentro, el debut de Modric dejó destellos de su clase indiscutible, mostrando pinceladas de su capacidad para controlar el ritmo del juego y distribuir el balón con precisión lastimosamente el resultado no fue el esperado, ya que el Milan terminó cayendo con un abultado 4-1 en contra, Liam Delap anotó los otros dos goles 'blues' y Fofana descontó por el equipo italiano.
Aunque no pudo participar en el amistoso previo contra el Leeds, su estreno ante el Chelsea sirvió como un primer paso para adaptarse al estilo del Milan y a sus nuevos compañeros. Los aficionados milanistas, expectantes por ver al croata en acción, ya sueñan con su impacto en la temporada oficial.
El próximo capítulo para Modric y el AC Milan está a la vuelta de la esquina. El domingo 17 de agosto, el equipo iniciará su camino en la Copa Italia enfrentando al Bari, en lo que será el debut oficial de la temporada. Todo indica que el centrocampista croata tendrá minutos en este encuentro, una oportunidad para demostrar por qué sigue siendo considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo. Con su experiencia y liderazgo, Modric promete ser una pieza clave en las aspiraciones del Milan para la campaña 2025-2026.