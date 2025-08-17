Copa Italia: Luka Modri conquista San Siro

El croata Luka Modrić conquistó este domingo San Siro, partícipe de la victoria de su Milan ante el Bari (2-0) en Copa Italia y que significó su estreno oficial con la camiseta 'rossonera'.
Sin sobresaltos y sin las tragedias habituales que condenaron la pasada campaña del equipo italiano. Así fueron los primeros minutos de Modrić con el Milan en partido oficial. Saltó al terreno de juego en el minuto 66, ya con el duelo resuelto. Y la grada le recibió con la segunda ovación más sonora de la noche.
La primera fue también para él, antes del inicio del partido, cuando el Milan presentó a toda la plantilla. Todo aficionado del combinado 'rossonero' esperaba ver a la leyenda croata en el verde de San Siro y, aunque no pudo hacerlo desde el inicio, celebró la casi media hora de su juego y la victoria.
No podía ser de otra manera. El equipo terminó fuera de los 8 primeros la pasada temporada y pagó las consecuencias este domingo, iniciando la temporada una semana antes que el resto de grandes equipos de Italia. Todo lo que no fuese una victoria era una catástrofe.
La selló el Milan con tranquilidad, con muchas caras nuevas. Las del italiano Allegri como nuevo técnico, la del ecuatoriano Estupiñán, la del italiano Ricci, la del suizo Jashari... Aunque al final fueron dos viejos conocidos los que marcaron la diferencia.
Los goles
Rafael Leao y Pulisic. El luso, primero, con un remate de cabeza en el minuto 14, apenas 3 minutos antes de marcharse lesionado. El croata, nada más reanudar tras el descanso y asistido por el mexicano Santi Giménez.
Así llegó el momento más esperado de la noche. El estreno de Modric en San Siro. Solo con 45 minutos de pretemporada, los que disputó ante el Chelsea. Se puso al mando en el centro del campo e incluso probó fortuna desde la frontal del área, con un disparo que le salió muy centrado.
No necesitó el Milan el tanto del croata. Tampoco la asistencia que estuvo a punto de dar en los compases finales, en los que pisó más área. Porque controló todo el partido y fue decisivo cuando tuvo que serlo para iniciar la temporada con buen pie. Primer partido oficial y primea victoria de la temporada. Y con estreno a lo grande de Modric.
En la próxima ronda, de dieciseisavos de final, el Milan se medirá, también en San Siro, al Lecce. En la primera jornada de Serie A, el próximo sábado 23 de agosto, lo hará ante el Cremonese también en San Siro.
*Información EFE.