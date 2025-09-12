 FIFA abre proceso a Fesfut por comportamientos impropios
Deportes

FIFA abre proceso contra Fesfut por comportamientos impropios

La Selección de Surinam denunció que sus jugadores y cuerpo técnico sufrieron "insultos racistas" la noche del lunes tras el partido que sostuvo contra El Salvador.

Jugada entre El Salvador y Surinam del pasado lunes
Jugada entre El Salvador y Surinam del pasado lunes / FOTO: La Selecta

La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario contra la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut) por "comportamientos impropios" por parte de "algunos aficionados" la noche del lunes pasado durante el juego entre la selección salvadoreña contra Surinam en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. Así lo informó este jueves la Fesfut en un comunicado compartido a la prensa.

La Fesfut indicó en la nota que "estamos colaborando plenamente con los órganos competentes de la FIFA, aportando la información y documentación necesaria dentro del procedimiento abierto, convencidos de que con transparencia y compromiso podremos seguir fortaleciendo nuestro fútbol".

La entidad apuntó que rechaza "terminantemente" cualquier forma de racismo, discriminación u ofensa homofóbica dentro y fuera de los estadios" y añadió que "compartimos la política de tolerancia cero de la FIFA" y "reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la inclusión y los valores del 'fair play' que deben prevalecer en el fútbol".

Denuncias insultos racistas 

La Selección de futbol de Surinam denunció que sus jugadores y cuerpo técnico sufrieron "insultos racistas" la noche del lunes tras el partido que sostuvo contra su similar de El Salvador en el estadio Cuscatlán, en la capital.

De acuerdo con una publicación del periódico deportivo local El Gráfico, la Federación de Futbol de Surinam (SVB) condenó los insultos racistas sufridos en San Salvador y anunció que presentará un reclamo formal ante FIFA y Concacaf, exigiendo que se apliquen medidas disciplinarias contra la federación salvadoreña.

Además, el periódico señaló en otra publicación que el delegado de prensa del equipo sudamericano, Quaraisy Nagessersing, relató que tras el pitazo final y mientras los jugadores agradecían al público, parte de la afición comenzó a gritarles ofensas raciales.

"La gente en los graderíos gritaba: 'son negros', 'son monos' y muchos más insultos. Eso no era agradable, no es aceptable", declaró Quaraisy en una entrevista en el programa de radio Güiri Güiri al Aire, del El Gráfico.

La selección de Surinam sacó la noche del lunes una victoria inédita por 1-2 a domicilio ante El Salvador en la segunda fecha del grupo A de la eliminatoria mundialista de la Concacaf y dio un golpe en la mesa en la lucha por el boleto a la próxima Copa del Mundo.

El Salvador confirma que recibirá a Guatemala en el estadio Cuscatlán

Tras varias gestiones, al final, el partido eliminatorio entre salvadoreños y guatemaltecos del 14 de octubre se jugará en el “Coloso de Monserrat”.

*Información EFE.

