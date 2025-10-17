Resultado Xelajú vs. Mixco por el Apertura 2025

Nicolás Martínez, Jesús López, Jorge Aparicio y Maynor de León fueron los nombres que acapararon la atención durante el primer tiempo del partido entre Xelajú M. C. y Deportivo Mixco correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Esta noche, el equipo de Amarini Villatoro recibió a los pupilos de Fabricio Benítez, en un duelo de técnicos nacional, y que se disputó en un desolado estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.
El juego se desarrolló este viernes, debido a que Xelajú jugará la próxima semana la semifinal de ida de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 ante el Real España de Honduras, en territorio hondureño.
El partido arrancó prácticamente con gol. Se jugaban los primeros 50 segundos, y el goleador del campeonato, el argentino Nicolás Martínez abría el marcador.
La reacción local fue rápida, y con un golazo de larga distancia de Jesús López, el Xelajú igualaba el partido. López viene del plano internacional con Selección Nacional de Guatemala y fue el encargado de asistir a Óscar Santis para el triunfo histórico en El Salvador.
Al 24, Jorge Aparicio tuvo en su pie derecho la oportunidad de adelantar al Xelajú desde el punto penalti, pero en un tiro malo terminó por enviar la pelota a un costado de la portería de Kevin Moscoso.
Posteriormente, Maynor de León tomó protagonismo en el partido, pero para mal. Al 32 recibió su primera amarilla en el partido y al 40, tras una falta sobre Kennedy Rocha, De León recibe su segunda amonestación, y por ende, la expulsión.
Esta expulsión generó el reclamo del técnico de Xelajú, Amarini Villatoro. Su colega, Fabricio Benítez ya había sido amonestado al 32, y pese a los reclamos, Villatoro se salvó de la amarilla.
El primer tiempo terminó calientito en la fría Quetzaltenango. El segundo tiempo tendría más, ya que con el empate o victoria, Mixco sería líder hasta que se dispute el clásico donde Municipal podría recuperar esa primera posición.
Triunfo histórico
Para el segundo tiempo, Kevin Moscoso y Jesús López fueron los protagonistas; uno por su presencia en la ofensiva y otro por sus intervenciones puntuales que evitaron la caída de los visitantes.
Al 59, Jesús López tuvo el empate el gol de la victoria, pero en una atajada monumental del canche Moscoso evitó la caída de su arco. Un minuto más tarde, otra vez el "Chucho" intentó, pero era imposible vencer al Moscoso.
Con un Xelajú lanzado a la ofensiva, y un cuadro visitante resguardándose, se vino un tiro de esquina para los mixqueños, que terminó con un hermoso cabezazo de Yonatan Pozuelos para un sorprendente 1-2 en el estadio Mario Camposeco.
Fue un gol histórico, un gol de tres puntos, un gol de liderato (momentáneo). Tras nueve juegos disputados previo a este compromiso, Mixco jamás había ganado en el estadio Mario Camposeco, y esta noche, en el duelo décimo vino la primera victoria de los dirigidos por Fabricio Benítez.
De 10 juegos, así queda el balance entre Xelajú y Mixco: 5 victorias para los quetzaltecos, 4 empates y hoy se decretó el primer triunfo para los mixqueños.