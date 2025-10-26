Ed Sheeran lleva su música y pasión por el Barça a New York

El Clásico de España siempre logra paralizar a fanáticos del fútbol alrededor del mundo, y los famosos no son la excepción. En esta ocasión, Ed Sheeran, reconocido cantautor británico, sorprendió a sus seguidores mostrando su apoyo al FC Barcelona. El artista se dejó ver en un bar de Nueva York junto a la leyenda culé Carles Puyol, disfrutando del enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid, consolidando su afición por el club blaugrana.
Este gesto de apoyo se enmarca dentro del convenio que el FC Barcelona mantiene con Spotify, mediante el cual el nuevo álbum de Sheeran se destaca en la camiseta del club. La colaboración entre el artista y la institución catalana demuestra cómo la música y el fútbol pueden unirse para generar experiencias únicas para los fanáticos, ampliando la presencia de ambos en distintos escenarios internacionales.
Ed Sheeran, próximamente en Guatemala
Ed Sheeran, conocido por éxitos como "Shape of You" y "Photograph", no solo apoya al Barça desde la distancia, sino que también prepara su gira por Latinoamérica para el primer semestre de 2026, donde Guatemala figura como uno de sus destinos. El concierto en el Estadio Cementos Progreso se llevará a cabo el 27 de mayo, a partir de las 20:00 horas, y promete reunir a miles de seguidores del artista británico.
La preventa de entradas comenzará el 27 de octubre en Ticketasa, con fases especiales que incluyen descuentos para tarjetas BAC y American Express. La venta general se abrirá el 30 de octubre, permitiendo la adquisición de boletos con cualquier tarjeta de débito o crédito. Este evento no solo refuerza la conexión de Sheeran con sus fans guatemaltecos, sino que también evidencia cómo su apoyo al Barça trasciende fronteras, uniendo la pasión por la música y el deporte.