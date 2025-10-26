 Ed Sheeran lleva su música y pasión por el Barça a New York
Deportes

Ed Sheeran lleva su música y su pasión por el Barça a Nueva York

Ed Sheeran se unió a la emoción del Clásico apoyando al Barça desde Nueva York, junto al exdefensa culé, Carles Puyol.

Compartir:
Ed Sheeran lleva su música y su pasión por el Barça a Nueva York - FC Barcelona
Ed Sheeran lleva su música y su pasión por el Barça a Nueva York / FOTO: FC Barcelona

El Clásico de España siempre logra paralizar a fanáticos del fútbol alrededor del mundo, y los famosos no son la excepción. En esta ocasión, Ed Sheeran, reconocido cantautor británico, sorprendió a sus seguidores mostrando su apoyo al FC Barcelona. El artista se dejó ver en un bar de Nueva York junto a la leyenda culé Carles Puyol, disfrutando del enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid, consolidando su afición por el club blaugrana.

Este gesto de apoyo se enmarca dentro del convenio que el FC Barcelona mantiene con Spotify, mediante el cual el nuevo álbum de Sheeran se destaca en la camiseta del club. La colaboración entre el artista y la institución catalana demuestra cómo la música y el fútbol pueden unirse para generar experiencias únicas para los fanáticos, ampliando la presencia de ambos en distintos escenarios internacionales.

Ed Sheeran, próximamente en Guatemala

Ed Sheeran, conocido por éxitos como "Shape of You" y "Photograph", no solo apoya al Barça desde la distancia, sino que también prepara su gira por Latinoamérica para el primer semestre de 2026, donde Guatemala figura como uno de sus destinos. El concierto en el Estadio Cementos Progreso se llevará a cabo el 27 de mayo, a partir de las 20:00 horas, y promete reunir a miles de seguidores del artista británico.

La preventa de entradas comenzará el 27 de octubre en Ticketasa, con fases especiales que incluyen descuentos para tarjetas BAC y American Express. La venta general se abrirá el 30 de octubre, permitiendo la adquisición de boletos con cualquier tarjeta de débito o crédito. Este evento no solo refuerza la conexión de Sheeran con sus fans guatemaltecos, sino que también evidencia cómo su apoyo al Barça trasciende fronteras, uniendo la pasión por la música y el deporte.

En Portada

Mapa en Relieve cumple 120 años en la Ciudad de Guatemalat
Nacionales

Mapa en Relieve cumple 120 años en la Ciudad de Guatemala

08:19 AM, Oct 26
Alineaciones confirmadas para el Clásico entre Real Madrid y Barcelonat
Deportes

Alineaciones confirmadas para el Clásico entre Real Madrid y Barcelona

08:17 AM, Oct 26
MP mantiene reserva sobre posible orden de captura contra exministro Francisco Jiménezt
Nacionales

MP mantiene reserva sobre posible orden de captura contra exministro Francisco Jiménez

08:48 AM, Oct 26
Lanzan edición especial de galletas para celebrar el final de Stranger Thingst
Farándula

Lanzan edición especial de galletas para celebrar el final de Stranger Things

07:36 AM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Seguridad vialredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos