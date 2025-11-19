Christiansen agradece el "profesionalismo" de Guatemala

El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, dedicó un mensaje de reconocimiento a la Selección Nacional de Guatemala después del triunfo de la Bicolor sobre Surinam en la última jornada de la eliminatoria de Concacaf, resultado que permitió a los canaleros asegurar la clasificación directa al Mundial. Más allá del beneficio deportivo, Christiansen resaltó la actitud ejemplar del conjunto guatemalteco dentro del terreno de juego. "Quiero mandar un mensaje a Guatemala, no por habernos ayudado a clasificar, sino por ser un equipo profesional, un equipo que ha sido justo, ha intentado ir a ganar y es lo que nosotros hubiéramos hecho si estuviésemos en su lugar", afirmó el técnico.
El estratega danés-español destacó que Guatemala compitió con seriedad pese a no tener opciones de avanzar. Para Christiansen, la Bicolor demostró un compromiso que honra la competencia y encarna el verdadero espíritu deportivo. Este gesto adquiere aún más relevancia en una región donde, en ocasiones, algunos equipos reducen su intensidad al quedar sin posibilidades matemáticas. Según el entrenador, la actitud chapina envía un mensaje positivo sobre cómo debe afrontarse cualquier torneo oficial.
Christiansen agradece a Guatemala
Christiansen también hizo alusión al ambiente previo al partido, cuando un sector minoritario de aficionados y páginas en redes sociales insinuó que Guatemala debía dejarse vencer para que Surinam obtuviera el boleto mundialista y Panamá quedara fuera. La Selección Nacional, sin embargo, ignoró estas presiones y jugó con plena determinación, defendiendo la competencia con integridad. Para el técnico panameño, esa decisión refleja la responsabilidad y el profesionalismo del plantel guatemalteco.
Finalmente, el entrenador reconoció que el triunfo de Guatemala brindó tranquilidad a Panamá en la tabla clasificatoria, aunque insistió en que su verdadero agradecimiento radica en la conducta deportiva del equipo. "Y de paso ya nos ha ayudado un poco para estar más tranquilos. Ya está", concluyó Christiansen, reiterando que su respeto hacia la Bicolor se debe, sobre todo, a la manera en que afrontó el desafío, compitiendo hasta el último minuto con honestidad y pasión.