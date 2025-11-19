 Christiansen agradece el "profesionalismo" de Guatemala
Deportes

Christiansen agradece el "profesionalismo" de Guatemala

El DT de Panamá elogió a Guatemala por competir con profesionalismo y defender la integridad del torneo, pese a estar eliminada y que existieron peticiones de dejarse ganar ante Surinam.

Compartir:
Thomas Christiansen, técnico de Panamá - FEPAFUT
Thomas Christiansen, técnico de Panamá / FOTO: FEPAFUT

El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, dedicó un mensaje de reconocimiento a la Selección Nacional de Guatemala después del triunfo de la Bicolor sobre Surinam en la última jornada de la eliminatoria de Concacaf, resultado que permitió a los canaleros asegurar la clasificación directa al Mundial. Más allá del beneficio deportivo, Christiansen resaltó la actitud ejemplar del conjunto guatemalteco dentro del terreno de juego. "Quiero mandar un mensaje a Guatemala, no por habernos ayudado a clasificar, sino por ser un equipo profesional, un equipo que ha sido justo, ha intentado ir a ganar y es lo que nosotros hubiéramos hecho si estuviésemos en su lugar", afirmó el técnico.

El estratega danés-español destacó que Guatemala compitió con seriedad pese a no tener opciones de avanzar. Para Christiansen, la Bicolor demostró un compromiso que honra la competencia y encarna el verdadero espíritu deportivo. Este gesto adquiere aún más relevancia en una región donde, en ocasiones, algunos equipos reducen su intensidad al quedar sin posibilidades matemáticas. Según el entrenador, la actitud chapina envía un mensaje positivo sobre cómo debe afrontarse cualquier torneo oficial.

Christiansen agradece a Guatemala

Christiansen también hizo alusión al ambiente previo al partido, cuando un sector minoritario de aficionados y páginas en redes sociales insinuó que Guatemala debía dejarse vencer para que Surinam obtuviera el boleto mundialista y Panamá quedara fuera. La Selección Nacional, sin embargo, ignoró estas presiones y jugó con plena determinación, defendiendo la competencia con integridad. Para el técnico panameño, esa decisión refleja la responsabilidad y el profesionalismo del plantel guatemalteco.

Finalmente, el entrenador reconoció que el triunfo de Guatemala brindó tranquilidad a Panamá en la tabla clasificatoria, aunque insistió en que su verdadero agradecimiento radica en la conducta deportiva del equipo. "Y de paso ya nos ha ayudado un poco para estar más tranquilos. Ya está", concluyó Christiansen, reiterando que su respeto hacia la Bicolor se debe, sobre todo, a la manera en que afrontó el desafío, compitiendo hasta el último minuto con honestidad y pasión.

Foto embed
Thomas Christiansen, técnico de Panamá - Alex Meoño

En Portada

Exdiputado Juan Alberto Salguero fallece tras ataque armadot
Nacionales

Exdiputado Juan Alberto Salguero fallece tras ataque armado

08:53 AM, Nov 19
La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026t
Deportes

La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026

09:45 AM, Nov 19
Finaliza la instalación de torres de enfriamiento en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Finaliza la instalación de torres de enfriamiento en el Aeropuerto La Aurora

10:18 AM, Nov 19
Christian Nodal no es vinculado a proceso por falsificación de documentost
Farándula

Christian Nodal no es vinculado a proceso por falsificación de documentos

10:37 AM, Nov 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosJuegos Centroamericanos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos