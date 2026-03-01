 Primera fecha del Campeonato Nacional de Motocross 2026
Se desarrolla la primera fecha del Campeonato Nacional de Motocross

Conoce más detalles de este evento que se realiza en la pista Vas Traxx en San Miguel Petapa.

Foto con fines ilustrativos.
Foto con fines ilustrativos. / FOTO: FedeMoto Guatemala

El sábado 28 de febrero y este domingo 1 de marzo, la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala realiza la primera fecha de su Campeonato Nacional de Motocross 2026, un evento donde los competidores ponen a prueba su preparación, técnica y velocidad. El evento se realiza en la pista Vas Traxx, la cual está ubicada a un costado del parque La Cerra en San Miguel Petapa, Guatemala.

"La emoción del Campeonato Nacional de Motocross 2026 arranca este fin de semana con la primera fecha, donde los mejores pilotos del país saldrán a la pista a demostrar su preparación, técnica y velocidad", anunció en Facebook la Federación en días anteriores.

Además, aseguró que es "una jornada cargada de adrenalina, competencia al más alto nivel y un espectáculo que marcará el inicio de una temporada intensa y llena de desafíos".

Los aficionados quedaron totalmente invitados para este fin de semana y siguientes eventos a cargo de la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala. "Invitamos a todos los pilotos, equipos y aficionados a ser parte de esta gran fiesta del motociclismo nacional. Nos vemos en la pista", dice la Federación.

Programación de la primera fecha del Campeonato Nacional de Motocross Guatemala 2026 - FedeMoto Guatemala

Un campeonato sin falta de respeto

Con el inicio de la nueva temporada, la Federación de Motociclismo apuesta al respeto entre los involucrados: Pilotos, mecánicos, coaches, equipos de apoyo y padres de familia.

"Durante el Campeonato Nacional de Motocross 2026 no se tolerarán faltas de respeto, agresiones verbales, conductas antideportivas, ni actos de indisciplina hacia otros pilotos, familiares y oficiales del evento", advirtió la Federación.

Dentro de las sanciones a quienes incumplan las normas, poder ser: Pérdida de puntos, descalificación, multas económicas, suspensión o expulsión del evento.

El objetivo de la Federación es lograr un "deporte seguro".

Para conocer más detalles de este deporte sobre ruedas, puede visitar el Facebook de la  Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala

