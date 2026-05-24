Guardiola fue homenajeado en su último partido con el City

El cierre de la temporada en el Etihad Stadium tuvo un significado especial más allá del resultado del encuentro entre el Manchester City y el Aston Villa. Con los objetivos deportivos ya cumplidos, el ambiente se centró en una emotiva despedida a varias figuras clave del club, especialmente al entrenador Pep Guardiola, quien cerró una etapa histórica de diez temporadas al frente del equipo.
El estadio se llenó de homenajes y símbolos de gratitud. Un gran tifo dio la bienvenida a Guardiola con mensajes que recordaban su impacto en el fútbol moderno y su legado en el club. El técnico catalán fue recibido con una ovación masiva por parte de la afición, en una noche donde incluso se inauguró una nueva tribuna con su nombre, la "Pep Guardiola Stand", como reconocimiento a su influencia en la transformación del Manchester City en una potencia europea.
Guardiola, Silva y Stones fueron homenajeados
Durante la ceremonia, Guardiola también tuvo un gesto de cordialidad con su compatriota Unai Emery, actual técnico del Aston Villa, con quien intercambió un abrazo y un regalo en señal de respeto tras sus numerosos enfrentamientos. El homenaje también incluyó recuerdos de una década en la que el club conquistó múltiples títulos, incluyendo seis Premier League, una Champions League y otros trofeos nacionales e internacionales que consolidaron una era dorada.
La despedida se extendió a dos jugadores fundamentales del proyecto, Bernardo Silva y John Stones, quienes también anunciaron su salida. Ambos salieron al campo visiblemente emocionados, acompañados por sus hijos, y recibieron el cariño de la afición a través de tifos dedicados. Así, el Manchester City cerró una etapa marcada por el éxito, la continuidad y la construcción de un legado difícil de igualar.