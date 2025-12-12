Metroluces Piromusical 2025: Magia Navideña Imperdible

Este 13 de diciembre, Metronorte está listo para encender la magia con uno de los espectáculos más esperados del año: el Metroluces Piromusical 2025, una experiencia única que combina música, luces y pirotecnia en un show sincronizado que promete emocionar a toda la familia.
El video promocional ya adelanta lo que se vivirá: un cielo iluminado con destellos que bailan al ritmo de melodías especialmente seleccionadas, creando una atmósfera envolvente y llena de energía.
Metroluces piromusical es una tradición que ha conquistado a miles de guatemaltecos, convirtiéndose en un momento perfecto para reunirse, celebrar y vivir juntos la magia de la temporada.
- Una experiencia para todas las edades niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de una noche segura, familiar y llena de sorpresa. El evento está diseñado para que cada asistente viva una experiencia inolvidable: luces vibrantes, colores que pintan el cielo y una puesta en escena que hará que todos levanten la mirada con emoción.
- Luz y música en perfecta armonía: El espectáculo piromusical destaca por su sincronización precisa entre fuego artificial y melodías emocionantes, logrando un show que despierta sonrisas, aplausos y momentos que se guardan para siempre. Es una oportunidad perfecta para cerrar el año celebrando la unión, la alegría y la tradición.
¿Dónde y cuándo?
- Sábado 13 de diciembre de 2025
- Centro Comercial Metronorte
- A partir de las 2:00 pm, con el Metroluces piromusical como gran cierre
Una invitación para todas las familias guatemaltecas Metronorte abre sus puertas para que todos disfruten de una noche espectacular, segura y llena de magia.
Es el evento ideal para crear recuerdos, compartir en familia y vivir el espíritu festivo que caracteriza esta época del año.