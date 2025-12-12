 Metroluces Piromusical 2025: Magia Navideña Imperdible
Empresas

Metroluces Piromusical 2025: un evento que llenará de magia la época de Navidad

El evento es una tradición que ha conquistado a miles de guatemaltecos, convirtiéndose en un momento perfecto para reunirse, celebrar y vivir juntos la magia de la temporada.

Compartir:
metroluces, Facebook Metronorte
metroluces / FOTO: Facebook Metronorte

Este 13 de diciembre, Metronorte está listo para encender la magia con uno de los espectáculos más esperados del año: el Metroluces Piromusical 2025, una experiencia única que combina música, luces y pirotecnia en un show sincronizado que promete emocionar a toda la familia.

El video promocional ya adelanta lo que se vivirá: un cielo iluminado con destellos que bailan al ritmo de melodías especialmente seleccionadas, creando una atmósfera envolvente y llena de energía.

Metroluces piromusical es una tradición que ha conquistado a miles de guatemaltecos, convirtiéndose en un momento perfecto para reunirse, celebrar y vivir juntos la magia de la temporada.

  1. Una experiencia para todas las edades niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de una noche segura, familiar y llena de sorpresa. El evento está diseñado para que cada asistente viva una experiencia inolvidable: luces vibrantes, colores que pintan el cielo y una puesta en escena que hará que todos levanten la mirada con emoción. 
  2. Luz y música en perfecta armonía: El espectáculo piromusical destaca por su sincronización precisa entre fuego artificial y melodías emocionantes, logrando un show que despierta sonrisas, aplausos y momentos que se guardan para siempre. Es una oportunidad perfecta para cerrar el año celebrando la unión, la alegría y la tradición.

 ¿Dónde y cuándo? 

  • Sábado 13 de diciembre de 2025
  • Centro Comercial Metronorte
  • A partir de las 2:00 pm, con el Metroluces piromusical como gran cierre

Una invitación para todas las familias guatemaltecas Metronorte abre sus puertas para que todos disfruten de una noche espectacular, segura y llena de magia.

Es el evento ideal para crear recuerdos, compartir en familia y vivir el espíritu festivo que caracteriza esta época del año.

En Portada

Ruta al Pacífico colapsa por percances en serie: camión atascado, grúa volcada y otra con falla mecánicat
Nacionales

Ruta al Pacífico colapsa por percances en serie: camión atascado, grúa volcada y otra con falla mecánica

07:55 AM, Dic 12
Real Madrid: Ocho bajas confirmadas para visitar al Alavés t
Deportes

Real Madrid: Ocho bajas confirmadas para visitar al Alavés

08:05 AM, Dic 12
Video muestra mortal accidente de motorista en zona 2t
Nacionales

Video muestra mortal accidente de motorista en zona 2

07:56 AM, Dic 12
Alicia Machado exhibe a una Miss Universo como dama de compañía de Trumpt
Farándula

Alicia Machado exhibe a una Miss Universo como "dama de compañía" de Trump

06:56 AM, Dic 12

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticiaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos