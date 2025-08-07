 Dean Cain: De Superman a Agente de ICE en Reapertura Migratoria
De Superman a agente de ICE: Dean Cain se une a la reapertura de controles migratorios

El actor que interpretó a Superman en la serie "Lois and Clark" se une a la cruzada de Trump contra la inmigración.

Dean Cain, Instagram
Dean Cain / FOTO: Instagram

Dean Cain, recordado como el icónico Superman de los años 90, anunció públicamente que se incorporará como agente del Immigration and Customs Enforcement (ICE), en apoyo a las recientes políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

En una entrevista con Fox News, Dean Cain explicó que difundió un video de reclutamiento de ICE en sus redes y, tras la difusión del contenido, recibió una ola de mensajes que lo inspiraron a dar un paso al frente:

"Soy agente adjunto juramentado y oficial de policía reserva... no formaba parte de ICE, pero hablé con funcionarios y pronto seré juramentado como agente de ICE," afirmó.

Agregó que se trata de actuar por convicción patriótica y complementar el sistema migratorio, "aunque el Congreso deba reformarlo, mientras tanto, Trump cumple y yo haré mi parte".

Esta decisión coincide con una expansión agresiva de ICE, respaldada por 75 mil millones de dólares en fondos adicionales, con el objetivo de contratar 10,000 nuevos agentes antes de 2029.

El Departamento de Seguridad Nacional ofrece incentivos fuertes, como bonos de hasta 50,000 USD y programas de condonación de préstamos estudiantiles, además de eliminar límites de edad para nuevos reclutas —medidas que Cain mismo destacó como motivadoras.

En sus palabras

Al ser consultado sobre qué lo motivó a tomar esta decisión, Dean Cain, quien es un conservador conocido en Hollywood, dijo:

"Este país se construyó gracias a patriotas que dieron un paso al frente, fuera popular o no, y que hicieron lo correcto. Realmente creo que esto es lo correcto".

Dean Cain describió el sistema migratorio de Estados Unidos como "roto", y dijo:

"El Congreso necesita arreglarlo, pero mientras tanto, el presidente Trump hizo campaña con esto. Está cumpliendo con esto. Es por lo que la gente votó. Es por lo que yo voté y él lo va a cumplir, y yo haré mi parte para asegurarme de que suceda".

La promesa pública de Cain de unirse a ICE se produce en medio de una aceleración significativa en la aplicación de las leyes migratorias, ya que la administración Trump está deteniendo a cientos de inmigrantes cada día en todo el país

Demandan a Administración Trump por retirar derecho a fianza a inmigrantes

Si la nueva política promulgada por el ICE continúa, miles de inmigrantes podrían ser encarcelados indefinidamente mientras sus casos son considerados durante meses o incluso años, lo que elimina la capacidad de obtener la libertad bajo fianza.

