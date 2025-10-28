Fetiches vs. Fantasías: Expertos Explican sus Diferencias

En el universo de la sexualidad, los conceptos de fetiche y fantasía sexual a menudo se entrelazan en la mente de muchas personas, pero poseen distinciones clave que pueden enriquecer la comprensión y exploración de los deseos individuales.
Una fantasía sexual es un escenario que habita en la imaginación, un espacio sin límites donde todo es posible sin necesidad de materializarse.
Puede ir desde soñar con un encuentro romántico con una celebridad hasta imaginar aventuras en lugares exóticos o prohibidos:
"Son ideas que fluyen libremente, sin reglas, y pueden ser tan suaves o atrevidas como desees", explica un vocero del sitio para citas JOYclub. Él señala que no requieren acción real; son un refugio mental para la excitación, adaptable a cada persona y momento.
Por otro lado, un fetiche implica una fijación erótica más concreta y tangible. Se centra en objetos, prendas, partes del cuerpo o situaciones específicas que despiertan un placer intenso, a veces esencial para la excitación.
En una conversación con El Tribuno, Florencia Herrera, médica ginecóloga y sexóloga, aclara algunas de las definiciones médicas sobre preferencias sexuales y la búsqueda del placer.
"El fetichismo se podría definir como el deseo o la excitación que siente una persona hacia un objeto o una parte del cuerpo no genital", explica la doctora.
El fetichismo es una parafilia, una patología que puede llevar a una persona a excitarse o sentir placer sexual con algún objeto específico.
Diferencias
La sexóloga Aitana Tresáncoras señala que la diferencia radica en su naturaleza: las fantasías son efímeras y creativas, mientras que los fetiches son estables y físicos.
Ambas son herramientas valiosas para descubrir gustos y necesidades sexuales, pero su exploración debe basarse en el respeto y el consentimiento mutuo con la pareja. Comunicar estos intereses fomenta una conexión más profunda y segura.
Es esencial diferenciar entre un encuentro fetichista y una fantasía sexual.
"Tener una fantasía, como ver a mi pareja con lencería especial, es algo consensuado y sin daño. Es una experiencia aislada", comenta.
En contraste, el fetichismo implica el uso exclusivo y limitante de un objeto o parte del cuerpo para obtener satisfacción, afectando la vida y las relaciones de la persona.