Marvin Corea, exvocalista de Diablos Negros, en Guatemala

El rock centroamericano vuelve a encender sus guitarras con el regreso de Marvin Corea, reconocido músico hondureño y exvocalista de la icónica banda Diablos Negros, quien se presentará en Café Escenario, en la Ciudad de Guatemala, el sábado 8 de noviembre a las 7:00 p.m.
Corea, una de las voces más representativas del rock alternativo en la región, nació el 3 de febrero de 1972 en Tegucigalpa, Honduras, y comenzó su carrera musical a los 15 años. Su primera banda, Terciopelo Negro, lanzó en 1988 el tema "Hojas Secas", una canción que lo catapultó al éxito nacional e internacional gracias a su estilo melódico y letras cargadas de sentimiento.
En 1993 se unió a Diablos Negros, agrupación con la que recorrió buena parte de Centroamérica, España y Estados Unidos, consolidándose como una figura clave del rock latino.
Con la banda grabó tres álbumes emblemáticos: Tierra Suelta (1996), De Mil Maneras (1999) y Elementos (2003), este último bajo el sello Sony Music. Entre sus temas más recordados figuran "Hojas Secas", "Quién Sos", "De Mil Maneras" y "Tierra Suelta".
Su carrera como solista
Además de su paso por Diablos Negros, Marvin Corea ha desarrollado una sólida carrera como solista. En 2009 lanzó su producción Poeta Sin Nombre, grabada entre Tegucigalpa y Miami, en la que reafirmó su estilo poético y melódico con temas como No hay fronteras, Para blanca y Más.
El concierto en Guatemala en Café Escenario promete una velada cargada de nostalgia y energía rockera. El evento contará con la participación de bandas invitadas como Stone Music, Detonante, Sangre, Lauregui y Karper, que acompañarán a Corea en una noche especial para los amantes del rock.
Las entradas ya están disponibles en preventa en Café Escenario. General: Q150, Mesa numerada (incluye meet & greet): Q200. El día del evento, los boletos tendrán un costo de Q200 y Q250, respectivamente.
El espectáculo se realizará en 3ra avenida 11-36, zona 9, Ciudad de Guatemala, en un ambiente íntimo y cargado de historia musical.
Con más de tres décadas de trayectoria, Marvin Corea continúa dejando huella en la escena musical latinoamericana. Su voz, su guitarra y su mensaje siguen recordando que el rock hecho en Centroamérica tiene identidad, pasión y fuerza para seguir sonando por generaciones.
