 Nueva Fabuestéreo da la Bienvenida a Celeste Castro
Los Buenos Días de Nueva Fabuestéreo da la bienvenida a Celeste Castro

Los Buenos Días de Nueva Fabuestéreo da la bienvenida a Celeste Castro y renueva su energía matutina.

Celeste Castro Nueva Fabuestéreo, Redes sociales
Celeste Castro Nueva Fabuestéreo / FOTO: Redes sociales

La familia de Nueva Fabuestéreo 88.1 FM inicia una nueva etapa en su programación matutina con la incorporación de Celeste Castro al equipo de Los Buenos Días, un espacio que desde hace dos años se ha consolidado como uno de los programas favoritos de las mañanas radiales.

A través de redes sociales, la emisora anunció oficialmente la llegada de la reconocida locutora guatemalteca, quien se suma al proyecto para aportar frescura, dinamismo y una conexión cercana con la audiencia. La bienvenida fue celebrada por oyentes y colegas, destacando la trayectoria y la calidad vocal que caracterizan a Castro.

Foto embed
Los Buenos Días - Redes sociales

Dos años acompañando las mañanas

Los Buenos Días cumplió dos años al aire en octubre, tiempo en el que se ha posicionado como un programa familiar, alegre y dinámico, fiel al estilo que distingue a Nueva Fabuestéreo. En sus inicios, el espacio estuvo conformado por Josué Morales, Karla Calvillo y Josué Echeverría, un equipo que marcó el rumbo del programa y logró crear una sólida base de oyentes.

Actualmente, el programa continúa evolucionando y apostando por nuevas voces que refuercen su propuesta de entretenimiento, información ligera y buena música para iniciar el día con energía positiva.

Un nuevo equipo al micrófono

Ahora, Los Buenos Días será conducido por Celeste Castro y Josué Echeverría, quienes estarán al aire de lunes a viernes, de 6:00 a 9:00 de la mañana, por la 88.1 FM. La dupla promete una química fresca, cercana y llena de buena vibra, manteniendo el espíritu que ha caracterizado al programa desde su creación.

La producción ha adelantado que el espacio seguirá apostando por contenidos dinámicos, participación de la audiencia, secciones entretenidas y la mejor programación musical, sello distintivo de Nueva Fabuestéreo.

¿Quién es Celeste Castro?

Celeste Castro es una locutora profesional guatemalteca, ampliamente reconocida por su voz versátil, fresca y juvenil. Cuenta con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación y es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, formación que ha respaldado su crecimiento en la industria radiofónica.

A lo largo de su carrera, ha destacado como voz comercial para importantes marcas nacionales e internacionales, consolidándose como una de las voces más identificables del país. Además, es la voz institucional de dos radios juveniles en Guatemala: La Grande 99.3 FM y Atmósfera 96.5 FM.

Su llegada a Nueva Fabuestéreo representa un paso más en su trayectoria profesional y una apuesta de la emisora por seguir renovándose sin perder su esencia. Anteriormente fue parte del equipo de La Grande, radio de donde se despidió hace algunos días atrás. 

