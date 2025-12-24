Snoop Dogg se presentará en show de medio tiempo en Navidad

La Navidad de 2025 tendrá ritmo, espectáculo y cultura pop de alto nivel. La NFL confirmó que Snoop Dogg será el encargado de encabezar el show de medio tiempo del Día de Juego Navideño, una presentación especial que se realizará el 25 de diciembre durante el partido entre los Minnesota Vikings y los Detroit Lions, en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota.
El icónico rapero estadounidense protagonizará uno de los intermedios más esperados del año, en un evento que será transmitido en exclusiva a través de Netflix, plataforma que continúa apostando por combinar deporte y entretenimiento de gran escala en fechas especiales.
Aunque el duelo divisional promete emociones dentro del emparrillado, todas las miradas estarán puestas en el escenario del medio tiempo, donde el llamado "Doggfather" ofrecerá una actuación diseñada especialmente para la temporada navideña.
El propio Snoop Dogg adelantó el tono del espectáculo con un mensaje cargado de humor y celebración: "¿NFL, Netflix y tu tío Snoop el día de Navidad? Estamos sirviendo música, amor y buenas vibraciones para que todo el mundo disfrute".
Un show navideño con invitados especiales
El espectáculo no estará a cargo únicamente de Snoop Dogg. La NFL y Netflix apostaron por una alineación diversa que busca conectar con distintas generaciones y estilos musicales.
Entre los invitados confirmados destacan HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA y REI AMI, voces principales de Las Guerreras K-Pop, proyecto musical ligado a una película original de Netflix que ha logrado posicionarse en el Top 10 global de la plataforma.
A esta fusión cultural se suma Lainey Wilson, una de las figuras más importantes del country contemporáneo y ganadora del premio Grammy, quien aportará su potente voz a un medio tiempo que promete mezclar hip hop, pop, K-pop y country en un mismo escenario.
La propuesta refuerza la intención de la NFL de transformar sus partidos especiales en auténticos eventos de entretenimiento global, más allá del deporte.
¿Cuándo y dónde ver el medio tiempo de Snoop Dogg en Navidad?
La jornada del 25 de diciembre contará con tres partidos de la NFL, pero el show de Snoop Dogg se realizará durante el segundo encuentro del día.
El show de medio tiempo de Snoop Dogg se realizará durante el partido entre Minnesota Vikings y Detroit Lions.
· Hora en Guatemala: 3:30 p. m.
· Lugar: U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota
· Dónde verlo: Netflix (transmisión exclusiva)
El medio tiempo llegará aproximadamente a mitad del partido, por lo que se recomienda conectarse desde el inicio del encuentro para no perderse el espectáculo completo.
NFL y Netflix apuestan por el espectáculo
Con esta presentación, la NFL y Netflix continúan la tradición iniciada en 2024 con el exitoso Beyoncé Bowl, espectáculo que fue nominado a cuatro premios Emmy y marcó un antes y un después en la forma de presentar el fútbol americano en fechas especiales.
Como parte del ambiente festivo, los equipos también lucirán parches navideños con bastones de caramelo en sus uniformes, reforzando el espíritu de celebración dentro y fuera del campo.
