Actor Ignacio Vega en estado crítico por quemaduras por explosión

Ignacio Vega, reconocido actor mexicano con una sólida carrera en teatro musical y televisión, permanece hospitalizado con quemaduras graves tras una explosión ocurrida en un bazar navideño en Teoloyucán, Estado de México.
La explosión se registró el pasado 20 de diciembre de 2025, dentro del Bazar Navideño instalado en el Jardín Municipal "Bicentenario", donde un puesto de comida explotó y provocó severas quemaduras a varios asistentes, entre ellos al intérprete mexicano.
Familiares de Ignacio Vega, actor, bailarín y cantante, solicitaron apoyo a la comunidad mientras él se encuentra bajo observación médica, aislado debido a la gravedad de sus lesiones, con afectaciones especialmente en brazos, cuello y rostro.
Detalles del incidente
Las autoridades municipales y medios de comunicación confirmaron que al menos once personas resultaron lesionadas, siendo Ignacio Vega uno de los casos más delicados. El siniestro movilizó a los servicios de emergencia, quienes trasladaron a los lesionados al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS y brindaron atención médica a otros en el DIF Central de la localidad.
El gobierno de Teoloyucán determinó suspender los permisos a los puestos de comida que utilizan tanques de gas hasta nuevo aviso, a fin de garantizar la seguridad en eventos similares.
En el perfil oficial de Facebook de Ignacio Vega y en comentarios de allegados, se informó que, además del actor, su esposa Karina Pérez y su hija también resultaron afectadas. Karina recibió el alta médica, mientras que la hija del actor continúa hospitalizada pero estable.
Actualización médica y apoyo a la familia
El 26 de diciembre, la cuenta oficial de Instagram de Ignacio Vega comunicó que el artista presenta quemaduras de segundo y tercer grado en brazos y rostro, por lo que su hospitalización seguirá hasta nuevo aviso.
Su esposa, quien firmó el comunicado, agradeció las muestras de apoyo recibidas y compartió un número de cuenta bancaria para quienes deseen brindar ayuda económica durante este difícil periodo.
Las quemaduras de Ignacio Vega le obligan a permanecer aislado bajo estrecha observación médica, debido al riesgo que representa este tipo de lesiones. Por esta razón, la información que la familia puede compartir es limitada, aunque destacan que el actor se mantiene estable.
Ignacio Vega ha participado en producciones teatrales de alto perfil, como ‘Chicago’ y ‘El Rey León’, donde encarnó a Scar, el villano principal de la historia. Su trabajo en televisión abarca proyectos como ‘Rosario Tijeras’, la serie internacional ‘Sense 8’ y ‘Paquita la del Barrio’.