 Explosión de juegos pirotécnicos deja heridos en zona 1
Explosión de juegos pirotécnicos deja varios heridos en zona 1

Bomberos Voluntarios respondieron al llamado de los vecinos, alarmados por el fuerte estruendo.

El incidente ocurrió en la zona 1 capitalina, describieron los rescatistas., Bomberos Voluntarios.
El incidente ocurrió en la zona 1 capitalina, describieron los rescatistas. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios reportó varios heridos tras una explosión de juegos pirotécnicos en la 3ª. avenida y 17 calle de la zona zona 1. Bomberos Municipales también llegaron al lugar e informaron que la detonación fue accidental.

En el área del incidente también se reportaron daños materiales y personas con crisis nerviosa por lo ocurrido. En inmuebles cercanos también se registraron daños, como vidrios rotos y alarma entre los vecinos.

En su reporte, los Bomberos Voluntarios informaron que la explosión ocurrió en la vía pública, generando momentos de pánico entre transeúntes y vecinos del sector.

Tras el incidente, Bomberos Voluntarios movilizaron varias ambulancias para atender la emergencia, brindando primeros auxilios a varias personas que caminaban por el sector al momento de la detonación.

Hasta el momento no se ha informado sobre la cantidad exacta de heridos ni la gravedad de las lesiones. "Las autoridades correspondientes acordonaron el área para realizar las investigaciones y determinar las causas del hecho", reportaron los rescatistas.

Recomendaciones tras la explosión

Se recomienda a la población extremar precauciones y evitar la manipulación de juegos pirotécnicos, especialmente en espacios públicos concurridos.

Rescatistas voluntarios mostraron imágenes de paramédicos atendiendo a jóvenes que estaban en el lugar y que estaban fuertemente impresionados por lo ocurrido.

Asimismo, Bomberos Municipales mostraron imágenes en las que se evidenció un vidrio totalmente roto en el segundo nivel de una vivienda cercana. En esa residencia, los vecinos salieron a la calle ante la alarma que les ocasionó el incidente.

Lo ocurrido llamó la atención de otros peatones y las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las responsabilidades penales por los daños ocasionados.

Con información del periodista Daniel Tzoc, de Emisoras Unidas FM.

