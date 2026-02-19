Shanik Berman se desnuda a los 67 años: una primer vez

Shanik Berman se convirtió en el centro de atención durante una noche memorable en Guadalajara, donde la periodista de espectáculos sorprendió al posar completamente desnuda para la exposición "Las formas del alma", organizada por el reconocido fotógrafo Uriel Santana.
La imagen en la que Shanik Berman aparece sin ropa fue la más comentada de la inauguración, acaparando la conversación entre los asistentes y desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.
El fotógrafo celebra 25 años carrera y esta exposición no solo reunió a personalidades del arte y el espectáculo, sino que ofreció una mirada profunda a la vulnerabilidad de sus protagonistas.
La fotografía de Shanik Berman destacó por su honestidad y una intensidad que atrapó la atención de todos, al alejarse de lo provocador para centrarse en la seguridad y la actitud.
Durante la noche, la periodista explicó sin rodeos que posar sin ropa fue un acto decidido y reflexivo, más allá de cualquier intención escandalosa. Declaró abiertamente:
"Soy la primera periodista que sale desnuda, la primera de muchas. Me encantó. Es un privilegio ser parte de esta exposición. Estoy muy feliz". Sus palabras causaron revuelo en la sala, intensificando los rumores y las conversaciones sobre su participación.
Para muchos, la intervención de Shanik Berman fue interpretada como un gesto valiente que rompe barreras en el periodismo de espectáculos, cruzando la línea entre observadora y musa.
No se trató de una pose forzada ni de un desnudo dramático, sino de una declaración de autenticidad y seguridad personal.
El eje conceptual de "Las formas del alma"
Detrás de la polémica, el sentido profundo de la exposición se mantuvo intacto. Uriel Santana propuso, a través de su colección, retratar emociones en lugar de cuerpos, experimentando con lo que la piel puede narrar sin caer en lo provocativo.
Santana, conocido por capturar la vulnerabilidad humana en sus obras, reafirma su visión con esta muestra, donde la honestidad emocional destaca por encima del espectáculo visual.
La presencia de Shanik Berman en este contexto se lee desde otra perspectiva: no como una figura polémica, sino como una mujer abierta a exponerse desde la autenticidad y la introspección. Así, la exposición se convirtió en un reflejo de cómo el arte puede volver protagonista a quien siempre ha estado en la periferia de los reflectores y la noticia.
La exhibición "Las formas del alma" reunió a figuras relevantes del espectáculo y del arte tapatío, entre ellas Anette Michel, quien también participó con fotografías sin ropa, sumando al impacto inicial de la noche.