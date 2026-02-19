 Shanik Berman se desnuda a los 67 años: una primer vez
Farándula

Shanik Berman posa por primera vez desnuda a sus 67 años

Sin filtros ni retoques, la polémica periodista mexicana posó como Dios la trajo al mundo para el lente del fotógrafo Uriel Santana.

Compartir:
Shanik, Instagram
Shanik / FOTO: Instagram

Shanik Berman se convirtió en el centro de atención durante una noche memorable en Guadalajara, donde la periodista de espectáculos sorprendió al posar completamente desnuda para la exposición "Las formas del alma", organizada por el reconocido fotógrafo Uriel Santana

La imagen en la que Shanik Berman aparece sin ropa fue la más comentada de la inauguración, acaparando la conversación entre los asistentes y desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.

El fotógrafo celebra 25 años carrera y esta exposición no solo reunió a personalidades del arte y el espectáculo, sino que ofreció una mirada profunda a la vulnerabilidad de sus protagonistas. 

Foto embed
Shanik Berman - Instagram

La fotografía de Shanik Berman destacó por su honestidad y una intensidad que atrapó la atención de todos, al alejarse de lo provocador para centrarse en la seguridad y la actitud.

Durante la noche, la periodista explicó sin rodeos que posar sin ropa fue un acto decidido y reflexivo, más allá de cualquier intención escandalosa. Declaró abiertamente:

"Soy la primera periodista que sale desnuda, la primera de muchas. Me encantó. Es un privilegio ser parte de esta exposición. Estoy muy feliz". Sus palabras causaron revuelo en la sala, intensificando los rumores y las conversaciones sobre su participación.

Para muchos, la intervención de Shanik Berman fue interpretada como un gesto valiente que rompe barreras en el periodismo de espectáculos, cruzando la línea entre observadora y musa.

No se trató de una pose forzada ni de un desnudo dramático, sino de una declaración de autenticidad y seguridad personal.

Foto embed
Shanik Berman - Instagram

El eje conceptual de "Las formas del alma"

Detrás de la polémica, el sentido profundo de la exposición se mantuvo intacto. Uriel Santana propuso, a través de su colección, retratar emociones en lugar de cuerpos, experimentando con lo que la piel puede narrar sin caer en lo provocativo.

Santana, conocido por capturar la vulnerabilidad humana en sus obras, reafirma su visión con esta muestra, donde la honestidad emocional destaca por encima del espectáculo visual.

Erika Buenfil posa por primera vez sin nada de ropa a sus 61 años

La actriz posó desnuda para el fotógrafo Uriel Santana, la imagen es parte de una exposición que se puede ver en México.

La presencia de Shanik Berman en este contexto se lee desde otra perspectiva: no como una figura polémica, sino como una mujer abierta a exponerse desde la autenticidad y la introspección. Así, la exposición se convirtió en un reflejo de cómo el arte puede volver protagonista a quien siempre ha estado en la periferia de los reflectores y la noticia.

La exhibición "Las formas del alma" reunió a figuras relevantes del espectáculo y del arte tapatío, entre ellas Anette Michel, quien también participó con fotografías sin ropa, sumando al impacto inicial de la noche. 

Foto embed
Shanik y Uriel - Instagram

En Portada

Serrano Elías: Se ha hecho justicia tras anulación de órdenes de capturat
Nacionales

Serrano Elías: "Se ha hecho justicia" tras anulación de órdenes de captura

09:17 AM, Feb 19
Quirós confirma fin de relación tres días después de pedir matrimoniot
Deportes

Quirós confirma fin de relación tres días después de pedir matrimonio

08:26 AM, Feb 19
CSJ publica convocatoria para elección de magistrados de Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

CSJ publica convocatoria para elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad

07:22 AM, Feb 19
Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos IIIt
Internacionales

Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III

07:51 AM, Feb 19

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSeguridadPNCSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos