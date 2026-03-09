 Premios Oscar 2026: Guía para Ver la Ceremonia en Vivo
Farándula

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la ceremonia

El 15 de marzo de 2026, el Dolby Theatre será el escenario de la 98ª edición de los premios más codiciados del cine, con Sinners liderando las nominaciones.

Premios Oscar,
Premios Oscar / FOTO:

El mundo del cine ya tiene marcada la fecha para su cita más esperada: los Premios Oscar celebrarán su 98ª edición el 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles.

Las figuras más reconocidas de la industria se preparan para desfilar por la alfombra roja en una noche que promete momentos memorables tanto para los artistas como para los fans globales.

Conan O’Brien regresa como anfitrión por segundo año consecutivo, consolidando su estilo irreverente y carismático en una ceremonia que reunirá a destacados exponentes del cine internacional.

La transmisión de los Premios Oscar estará disponible en América Latina a través de HBO Max, lo que permitirá seguir el evento en tiempo real desde diferentes países.

  • TNT América Latina, que transmitirá la ceremonia completa en vivo por su canal de paga.

Horarios de transmisión 

La organización de los Premios Oscar sincronizó su horario para permitir que la audiencia de distintos países no pierda detalle. HBO Max estará a cargo de la transmisión en vivo para la región latinoamericana, con los siguientes horarios:

  • México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 16:00
  • Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 17:00
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 18:00
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 19:00

Premios Oscar: La carrera por la Mejor Película estará marcada por títulos como "Pecadores", "Hamnet", "Marty Supremo" y "Una batalla tras otra". "Pecadores" lidera las nominaciones con 16 menciones, la cifra más alta registrada en la historia de la categoría.

Otros filmes destacados en la contienda incluyen "Frankenstein" y "Valor sentimental", ambas reconocidas tanto por la crítica como por la audiencia.

La categoría de Mejor Dirección estará protagonizada por Chloe Zhao ("Hamnet"), Josh Safdie ("Marty Supremo") y Ryan Coogler ("Pecadores"), mientras que para Mejor Actor Protagonista compiten nombres como Timothée Chalamet ("Marty Supremo"), Leonardo DiCaprio ("Una batalla tras otra") y Michael B. Jordan ("Pecadores"). En la rama femenina, Jesse Buckley ("Hamnet") y Emma Stone ("Bugonia") sobresalen entre las candidatas.

Foto embed
Películas nominadas a los Oscar 2026 - Instagram

Presentadores y actuaciones musicales confirmados

Los nominados de esta edición abarcan desde grandes producciones, cortometrajes y documentales hasta estrenos internacionales, como "F1", "El agente secreto", "Sueños de trenes" y "Blue Moon".

Entre las celebridades encargadas de anunciar a los ganadores figuran Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Paul Mescal, Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Chase Infiniti, Demi Moore y Kumail Nanjiani.

En cuanto a las presentaciones musicales de la noche, el público podrá disfrutar de "Golden", interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami para la película "Las guerreras K-Pop", y de "I Lied to You" de "Sinners", con la voz de Miles Caton. 

 Se espera la confirmación de más actuaciones musicales de otras producciones nominadas, añadiendo un toque artístico a la celebración del cine.

