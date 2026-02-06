 VIDEO: Carro se estrella contra supermercado en Los Angeles
Internacionales

VIDEO: Momento en que carro se estrella contra supermercado en Los Angeles

Los bomberos informaron que tres personas fueron declaradas muertas en el lugar.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Patrulla / FOTO:

Al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas, incluidas dos personas que se encuentran en condición crítica, cuando un vehículo se estrelló contra un supermercado en Los Ángeles, EE. UU., informaron las autoridades.

El accidente ocurrió poco después del mediodía del jueves en un negocio ubicado en un concurrido bulevar en el área de Westwood, en el occidente de la ciudad.

Los bomberos informaron que tres personas fueron declaradas muertas en el lugar: un hombre de 55 años, una mujer de 42 años y un hombre de 30 años.

Dos hombres de 35 años fueron hospitalizados en estado crítico. Otros dos hombres, uno de 38 y otro de 37 años, fueron trasladados al hospital en condición estable.

Investigan el incidente

Las autoridades de Los Angeles calificaron inicialmente el accidente como no intencional, pero las investigaciones continúan.

La conductora del automóvil que chocó sería una mujer de la tercera edad de unos 70 años, que atropelló accidentalmente a un ciclista a una cuadra del lugar del accidente antes de estrellarse contra la tienda.

La mujer está colaborando con las autoridades, dijo la Policía de Los Ángeles.En el momento del accidente no había otros pasajeros en el automóvil, según informó el medio CBS.  

*Con información de EFE

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos