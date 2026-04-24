 Viltrumitas: La Victoria Silenciosa que Nos Derrotó
Farándula

Perdimos porque los viltrumitas ganaron en silencio

La semana pasada el planteamiento era claro: Invincible había dejado de construir para empezar a cobrar, la primera cuota fue un planeta entero.

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Invencible, Cortesía
Invencible / FOTO: Cortesía

Todo apuntaba a un cierre donde los viltrumitas pagarían por lo que hicieron. No ocurrió. El final no busca justicia, tampoco equilibrio. Elige algo más incómodo: desplazar el conflicto hacia un terreno donde el castigo no existe y la amenaza se vuelve permanente y casi perpetua.

@gabrielaranafuentes

Pensé que los Viltrumitas iban a pagar. No pagaron. Ganaron en silencio. 😶💀 Invincible T4 nos rompió la cabeza: 37 viltrumitas están en la Tierra, mezclados, reproduciéndose, reconstruyendo su imperio SIN HACER RUIDO. No hay batalla final. No hay redención. No hay victoria. Hay una condición: aceptarlos o desaparecer. Thragg llega, suelta la bomba y se va. Sin discursos. Sin gritos. Frío. Administrativo. Y eso es más aterrador que cualquier pelea. Mark vuelve a dudar. Y entiendo que está traumado, pero YA SABEMOS. Nos robaron tiempo repitiendo lo mismo cuando el episodio pedía otra cosa. La semana pasada dije: "ningún poder es permanente". Me equivoqué. Mutaron. Pasaron de imperio visible a amenaza invisible. No era el final que esperaba. Es mejor por eso. Columna completa de Gabriel Arana en Emisoras Unidas. Link en mi bio. 👆 ¿Tú también caíste pensando que iban a pagar? Te leo 👇 #invincible #InvincibleTemporada4 #viltrumitas#Thragg #OmniMan #MarkGrayson FinalTemporada EmisorasUnidas GabrielArana PrimeVideo AnimacionAdultos CriticaSerie NoAlFinalBlando #Invincible #InvincibleTemporada4 #Viltrumitas #Thragg #OmniMan #MarkGrayson FinalTemporada EmisorasUnidas GabrielArana PrimeVideo AnimacionAdultos CriticaSerie NoAlFinalBlando

♬ sonido original - Gabriel Arana Fuentes - Gabriel Arana Fuentes

La resolución es más oscura de lo esperado porque no recurre a la destrucción de la Tierra, la luna y el barrio en el que vivimos, al contrario, acuden a la infiltración. Según nos explicaron, 37 viltrumitas están en la Tierra, mezclados, reproduciéndose, reconstruyendo su imperio sin hacer ruido. No hay batalla final, no hay redención, no hay victoria. Hay una condición: aceptarlos o desaparecer. Esa lógica elimina cualquier ilusión de control. Si los enfrentan, destruyen el planeta. Si los ignoran, toman el planeta. No es un final abierto, es un encierro, y él unico que sabe es Mark Greyson.

Thragg, por algo es el regente

La tesis de la columna pasada —ningún poder es permanente— se tuerce sin romperse. Los viltrumitas perdieron su planeta, su estructura, su mito. Pero no desaparecieron. Mutaron. Pasaron de imperio visible a amenaza invisible. Lo que antes era dominación explícita ahora es colonización silenciosa. No es menos violento, es más sofisticado, y sin entrar en geopolítica real... un mito bastante cercano.

La aparición de Thragg define ese giro. No entra como un villano grandilocuente ni necesita un discurso excesivo. Llega, informa al pequeño Mark y se va. La decisión ya está tomada y no hay negociación. Esa frialdad le da al cierre una precisión que la serie no había usado antes. Después de temporadas de violencia explícita, el golpe final es casi administrativo, casi y casi le pide que firme el acuse de recibo.

En ese contexto, Mark Grayson vuelve a quedar expuesto. Su duda, su miedo y su incapacidad para reaccionar con contundencia ocupan demasiado espacio en un episodio que pedía otra cosa. No rompe la coherencia del personaje, pero sí afecta el ritmo. La serie ya no necesita recordarnos que Mark no está listo. Eso quedó claro hace tiempo. Insistir en ello en el momento más crítico debilita la tensión que el propio final construye. En otras palabras, nos robaron tiempo del episodio en repetir que está traumado.

El contraste con lo ocurrido en el episodio anterior es inevitable. La destrucción del planeta viltrumita fue un clímax clásico: explosiones, confrontación directa, una sensación de cierre. Este final toma ese impulso y lo niega. Cambia el espectáculo por una decisión estratégica que resulta más perturbadora. Les quitaron su mundo con violencia. Ellos responden quedándose con otro sin hacer ruido. Lástima que es el nuestro.

Futuro incierto

Eso redefine el conflicto hacia adelante. No hay guerra abierta en el corto plazo. Hay ocupación. Hay vigilancia constante. Hay una amenaza que no se puede eliminar sin activar su propia destrucción. La serie no cierra, se repliega. Y en ese repliegue encuentra un tono más inquietante que cualquier batalla. Y la espera será insoportable, para nosotros, humildes cinéfilos mundanos.

Invincible evita el final blando que parecía inevitable. No sacrifica a Omni-Man para limpiar su pasado ni convierte a nadie en salvador absoluto. Deja todo en una zona incómoda donde las deudas siguen abiertas y el peligro ya no es un evento, es una condición.

No era el final esperado. Es mejor por eso.

Columna de la semana pasada: Invincible: es hora de que los Viltrumitas paguen

Invincible: es hora de que los Viltrumitas paguen

La serie Invincible entra al cierre de su cuarta temporada con una claridad incómoda: ya no está construyendo, está respondiendo por todo lo que hizo antes y el próximo 22 de abril es el final y me adelanto a decir que será genial –o debería.

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