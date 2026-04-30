Ángela Aguilar y Nodal juntos en Hermosillo: Rumores de separación

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar volvió a estar en boca de todos luego de que ambos fueron captados juntos en Hermosillo.
La imagen de la pareja arriba de un avión privado desató revuelo en redes sociales, dado que en días recientes surgieron rumores sobre una posible ruptura motivados por movimientos públicos y un reciente video musical.
Sin embargo, su llegada conjunta a la ciudad pone en pausa los rumores, ante la mirada atenta de sus seguidores.
La polémica se encendió luego del lanzamiento del videoclip de ‘Un Vals’, donde los usuarios identificaron similitudes entre la modelo principal y Cazzu, expareja de Nodal.
Esto alimentó teorías sobre mensajes indirectos incrustados en la narrativa visual y posibles tensiones en la pareja. Posteriormente, el hecho de que Ángela no acompañara a Nodal durante un show en Aguascalientes sumó inquietud acerca del estado de su relación.
La ausencia de Ángela Aguilar en eventos públicos clave de Nodal, como presentaciones en vivo, avivó las sospechas entre sus seguidores. La cantante incluso interpretó el tema ‘Vete ya’ de Valentín Elizalde, lo que para muchos fue una indirecta sobre su situación emocional actual. Estas señales fueron suficientes para que en redes sociales se consolidara una narrativa de crisis.
Reencuentro público de la pareja
El miércoles 29 de abril, Nodal y Ángela fueron captados descendiendo de un jet privado en Hermosillo.
En el video que circuló en plataformas sociales, se observa a Christian Nodal bajar primero y después ayudar a Ángela Aguilar con un gesto de cortesía que fue muy compartido en redes.
Al momento de desplazarse hacia su automóvil, ambos fueron abordados por fanáticos y Nodal reaccionó tomándose fotografías y compartiendo momentos con ellos, evidenciando apertura y amabilidad.
A pesar de estar juntos en Hermosillo, las suspicacias continuaron durante el show de Nodal en la Expogan 2026. Los presentes notaron que Ángela Aguilar no subió al escenario para interpretar junto a su esposo el conocido tema ‘Dime cómo quieres’.
En cambio, Nodal eligió invitar a una fanática del público para cantar la canción, hecho que generó nuevas especulaciones en redes sobre el estado de la relación.
@maylotrev
Angela Aguilar y Christian Nodal, llegando juntos a la ciudad de De Hermosillo. @Christian Nodal @Angela Aguilar :)♬ sonido original - Maylo Treviño!