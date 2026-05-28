El inquietante mensaje de Spielberg sobre extraterrestres

El reconocido director Steven Spielberg volvió a convertirse en tema de conversación luego de realizar una serie de declaraciones relacionadas con la posibilidad de vida extraterrestre, tema que ha marcado gran parte de su carrera cinematográfica.
Durante una reciente entrevista promocional relacionada con sus proyectos y el impacto cultural de sus películas de ciencia ficción, Spielberg sorprendió al asegurar que el universo es "demasiado grande" para pensar que la humanidad está completamente sola. Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales y provocaron reacciones entre fanáticos del cine, creyentes en fenómenos extraterrestres y usuarios de internet.
"No creo que seamos la única inteligencia en el universo", expresó el director en una conversación retomada por distintos medios estadounidenses y plataformas digitales.
Las declaraciones no tardaron en generar debate debido a la larga relación del cineasta con historias sobre encuentros alienígenas y fenómenos espaciales.
La fascinación de Spielberg por los extraterrestres
Desde hace décadas, Steven Spielberg es considerado uno de los cineastas que más ha explorado la temática extraterrestre en Hollywood.
Películas como Close Encounters of the Third Kind ("Encuentros cercanos del tercer tipo") y E.T. the Extra-Terrestrial marcaron generaciones enteras y ayudaron a transformar la imagen de los alienígenas dentro de la cultura pop.
Mientras muchas producciones anteriores mostraban a los extraterrestres como amenazas invasoras, Spielberg optó por retratarlos como seres misteriosos, inteligentes e incluso emocionales.
"E.T.", por ejemplo, se convirtió en una de las películas más exitosas y queridas de la historia gracias a su enfoque humano y sentimental sobre un visitante del espacio perdido en la Tierra.
En cambio, "Encuentros cercanos del tercer tipo" abordó la obsesión humana por establecer contacto con otras formas de vida inteligentes.
Sus recientes declaraciones hicieron que muchos seguidores recordaran precisamente esos filmes y comenzaran a preguntarse si el director realmente cree en la existencia de seres extraterrestres.
"No estamos solos"
Aunque Spielberg evitó hacer afirmaciones directas sobre supuestos avistamientos o conspiraciones, sí dejó claro que considera posible la existencia de otras formas de vida en el universo.
El director señaló que el tamaño del cosmos y la cantidad de galaxias conocidas hacen difícil pensar que la humanidad sea la única civilización inteligente existente.
Las palabras del cineasta llegan además en un momento donde el debate sobre fenómenos aéreos no identificados volvió a tomar fuerza a nivel mundial debido a investigaciones gubernamentales, testimonios militares y desclasificación de archivos relacionados con ovnis en Estados Unidos.
En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron al mensaje del director.
Algunos aseguraron que Spielberg "sabe algo" debido a la precisión y realismo con que ha retratado encuentros alienígenas en sus películas.
Otros simplemente destacaron que el cineasta lleva décadas alimentando la imaginación colectiva sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra.
El legado de Spielberg en la ciencia ficción
Más allá de la polémica generada por sus palabras, Steven Spielberg continúa siendo considerado una de las figuras más importantes en la historia del cine moderno.
A lo largo de su carrera dirigió clásicos como Jaws, Jurassic Park, Saving Private Ryan e Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark.
Sin embargo, sus películas relacionadas con extraterrestres siguen siendo algunas de las más influyentes dentro del género de ciencia ficción.
Ahora, sus recientes comentarios volvieron a despertar la curiosidad del público sobre uno de los temas más misteriosos y debatidos del mundo: la posibilidad de que exista vida más allá de la Tierra.
En estos días Steven Spielberg lanzará una nueva película titulada El día de la revelación que se estrenará en junio de 2026.