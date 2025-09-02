Gusano barrenador en humanos: Guatemala registra 84 casos

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este martes 2 de septiembre que en Guatemala se han reportado 84 casos de gusano barrenador del ganado en humanos. También brindó detalles acerca de los departamentos donde se han tenido los diagnósticos.
El Departamento de Comunicación Social de la cartera dio a conocer a Emisoras Unidas que la referida cifra se maneja con base a la situación epidemiológica de esta enfermedad hasta la semana 36, correspondiente de enero al 01 de septiembre de 2025.
Según los datos compartidos, se han visto afectados 26 mujeres y 58 hombres, comprendidos entre las edades de los tres a los 92 años.
Los casos han sido detectados en 18 departamentos del país. El detalle compartido por la institución refleja que la mayoría se han dado en Chiquimula y Suchitepéquez, con 13 cada uno; Guatemala, con 10, y Santa Rosa, con siete diagnósticos.
Las cifras por localidad con respecto a los casos de gusano barrenador del ganado en humanos registrados en el país son las siguientes:
- Alta Verapaz = 3
- Baja Verapaz = 1
- Chiquimula = 13
- Chimaltenango = 1
- Escuintla = 1
- Guatemala = 10
- Izabal = 1
- Jalapa = 5
- Jutiapa = 10
- Quetzaltenango = 1
- Quiché = 4
- Retalhuleu = 5
- Sacatepéquez = 5
- San Marcos = 2
- Santa Rosa = 7
- Sololá = 1
- Suchitepéquez = 13
- Totonicapán = 1
No es enfermedad contagiosa
El primer caso de miasis cutánea en humanos fue confirmado por el Ministerio de Salud el 9 de mayo y correspondía a un adulto mayor residente en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula.
En esa ocasión, se explicó que no constituía una epidemia ni un brote, pues la infestación humana por gusano barrenador es poco común, incluso en contextos donde el parásito ha sido detectado en animales.
"Es importante aclarar que este tipo de infección parasitaria en humanos suele estar relacionada con factores específicos como heridas sin tratar, condiciones de poca higiene o exposición prolongada en ambientes rurales o periurbanos", indicó la institución.
De igual forma, resaltó que no se trata de una enfermedad contagiosa, pues no se transmite por contacto directo entre personas, ni tampoco de animales a humanos. La única vía de infestación es cuando la mosca adulta del gusano deposita sus huevos en una herida abierta o sin higiene.
Más acerca del gusano barrenador
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el gusano barrenador es una enfermedad que no es exclusiva del ganado bovino, sino que afecta a todos los animales de sangre caliente, incluyendo mascotas y al ser humano en forma accidental.
"Es producida por la mosca del gusano barrenador que deposita cientos de huevos en heridas que no han sido tratadas. De cada huevo nace una larva que se alimenta del tejido vivo de su víctima, agravando desmedida y peligrosamente las lesiones iniciales", compartió la entidad en un comunicado emitido meses atrás.
Agregó que, al alcanzar el gusano barrenador su fase desarrollada, se lanza de la herida y se entierra para luego convertirse en pupa, de donde emerge una nueva mosca (Cochliomyia hominivorax).
Guatemala declaró, en su momento, estado de emergencia para hacerle frente al impacto de esta enfermedad en el país, el cual tendrá una duración de dos años y pretende mejorar la vigilancia y el proceso de ingreso de ganado de otros países a Guatemala para evitar que entren animales contaminados por el gusano barrenador.
* Con información de Ivonne Gordillo, Emisoras Unidas 89.7