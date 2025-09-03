Johanna Karanko, embajadora de UE en Guatemala presenta Copias de Estilo

La nueva Jefa de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Guatemala, la Embajadora Johanna Karanko, presentó las copias de estilo de sus cartas credenciales a la Viceministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Mónica Bolaños Pérez, informó la Cancillería guatemalteca.
La Embajadora Karanko, de nacionalidad finlandesa, cuenta con más de 25 años de experiencia diplomática en distintas posiciones de liderazgo en la Organización de las Naciones Unidas.
Karanko trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia también figura el cargo de Cónsul General en Hong Kong y Macao, así como Embajadora en Brasil.
Durante el encuentro con Bolaños Pérez, conversaron sobre los principales temas de la agenda político-diplomática, de cooperación y la importancia de la promoción del comercio e inversión birregional.
La Viceministra Bolaños Pérez destacó la importancia de la relación entre la UE y Guatemala, basada en principios compartidos, respeto mutuo y una visión común orientada al fortalecimiento del desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos.
Asimismo, destacaron las perspectivas que ofrece la implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), como instrumento clave para dinamizar el intercambio económico y profundizar los vínculos regionales, y el seguimiento de la primera reunión del Consejo de Asociación UE-Centroamérica, que se llevó a cabo el pasado 14 de julio en Bruselas, Bélgica.
También bordaron diversos temas de la agenda multilateral, en particular, el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los preparativos de la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)- UE, a celebrarse los días 9 y 10 de noviembre de 2025 en Santa Marta, Colombia. La Embajadora Karanko y la Viceministra Bolaños Pérez coincidieron en la importancia de este foro birregional como espacio estratégico para el diálogo político, la cooperación y la coordinación sobre temas globales como el cambio climático, la transición energética, la seguridad alimentaria, la digitalización y la defensa del orden multilateral basado en normas.
La presentación de las copias de estilo de cartas credenciales es el primer paso para que un Embajador sea reconocido por Guatemala.
Luego, el representante diplomático debe presentar las cartas credenciales al Presidente.
Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas, 89.7*