 Johanna Karanko, embajadora de UE en Guatemala presenta Copias de Estilo
Nacionales

Johanna Karanko, embajadora de UE en Guatemala presenta Copias de Estilo

Johanna Karanko, jefa de la Delegación de la Unión Europea asumió en lugar de Thomas Peyker.

Compartir:
Johanna Karanko presentó sus copias de estilo a la Viceministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Mónica Bolaños Pérez., Foto Minex
Johanna Karanko presentó sus copias de estilo a la Viceministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Mónica Bolaños Pérez. / FOTO: Foto Minex

La nueva Jefa de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Guatemala, la Embajadora Johanna Karanko, presentó las copias de estilo de sus cartas credenciales a la Viceministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Mónica Bolaños Pérez, informó la Cancillería guatemalteca.

La Embajadora Karanko, de nacionalidad finlandesa, cuenta con más de 25 años de experiencia diplomática en distintas posiciones de liderazgo en la Organización de las Naciones Unidas.

Karanko trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia también figura el cargo de Cónsul General en Hong Kong y Macao, así como Embajadora en Brasil.

Durante el encuentro con Bolaños Pérez, conversaron sobre los principales temas de la agenda político-diplomática, de cooperación y la importancia de la promoción del comercio e inversión birregional.

La Viceministra Bolaños Pérez destacó la importancia de la relación entre la UE y Guatemala, basada en principios compartidos, respeto mutuo y una visión común orientada al fortalecimiento del desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos.

Asimismo, destacaron las perspectivas que ofrece la implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), como instrumento clave para dinamizar el intercambio económico y profundizar los vínculos regionales, y el seguimiento de la primera reunión del Consejo de Asociación UE-Centroamérica, que se llevó a cabo el pasado 14 de julio en Bruselas, Bélgica.

También bordaron diversos temas de la agenda multilateral, en particular, el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los preparativos de la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)- UE, a celebrarse los días 9 y 10 de noviembre de 2025 en Santa Marta, Colombia. La Embajadora Karanko y la Viceministra Bolaños Pérez coincidieron en la importancia de este foro birregional como espacio estratégico para el diálogo político, la cooperación y la coordinación sobre temas globales como el cambio climático, la transición energética, la seguridad alimentaria, la digitalización y la defensa del orden multilateral basado en normas.

La presentación de las copias de estilo de cartas credenciales es el primer paso para que un Embajador sea reconocido por Guatemala.

Luego, el representante diplomático debe presentar las cartas credenciales al Presidente.

Piden a la CC resolver acción de inconstitucionalidad sobre Proveedores Transparentes

Sociedad civil entrega Amicus Curiae para que los magistrados de la CC puedan resolver con prontitud la acción de inconstitucionalidad sobre Proveedores Transparentes.

Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Madre de Melisa Palacios: Se logró lo que he buscado por cuatro añost
Nacionales

Madre de Melisa Palacios: "Se logró lo que he buscado por cuatro años"

01:49 PM, Sep 03
Aeronave declara urgencia por problemas en vuelo hacia Guatemalat
Nacionales

Aeronave declara "urgencia" por problemas en vuelo hacia Guatemala

02:27 PM, Sep 03
Cobán gana y agrava la crisis de resultados de Comunicacionest
Deportes

Cobán gana y agrava la crisis de resultados de Comunicaciones

05:03 PM, Sep 03
Pixar confirma Toy Story 5, Coco 2 y Los Increíbles 3 ¿Cuándo se estrenan?t
Farándula

Pixar confirma Toy Story 5, Coco 2 y Los Increíbles 3 ¿Cuándo se estrenan?

01:21 PM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos