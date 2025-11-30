 Bomberos reportan "varios heridos" por tiroteo en La Verbena
Nacionales

Bomberos reportan tiroteo en La Verbena, zona 7

Bomberos Municipales reportaron que el ataque armado tuvo lugar en la 10ª. avenida final de la Joya 5, colonia La Verbena.

Compartir:
-
La emergencia en la colonia La Verbena fue atendida por los Bomberos Municipales. Foto de archivo con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

Los residentes de la colonia La Verbena, específicamente de la 10ª. avenida final de la Joya 5, reportaron un tiroteo durante el mediodía de este domingo 30 de noviembre, por lo que los Bomberos Municipales reportaron la muerte de una mujer.

Asimismo, los paramédicos dieron los primeros auxilios a un hombre herido que fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En el lugar de la balacera, las autoridades acordonaron el área, para realizar las primeras investigaciones por el crimen.

Vecinos describieron en redes sociales que escucharon una "intensa balacera" por lo que alertaron a los cuerpos de socorro y a las autoridades.

En otro escenario, este mismo cuerpo de rescate reportó haber atendido otro tiroteo en la Calzada Atanasio Tzul y 35 calle de la zona 12. En esta dirección, los paramédicos dieron atención pre hospitalaria a un hombre de 28 años que presenta heridas de bala en la espalda.

Posteriormente, los rescatistas ejecutaron el traslado del afectado hacia la emergencia de una de las sedes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Ocupantes de carro sobreviven a una caída de 100 metros

Bomberos Municipales Departamentales de Sanarate, El Progreso, rescataron con vida a dos hombres, luego de caer en un barranco.

En Portada

Video: Choque de autobús deja un fallecido y 10 heridos en Puerto Barriost
Nacionales

Video: Choque de autobús deja un fallecido y 10 heridos en Puerto Barrios

10:17 AM, Nov 30
Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivot
Nacionales

Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivo

10:03 AM, Nov 30
Comienzan los comicios en Honduras que definirán si sigue la izquierda o vuelve la derechat
Internacionales

Comienzan los comicios en Honduras que definirán si sigue la izquierda o vuelve la derecha

09:08 AM, Nov 30
Jorge Daniel Patzán conquista su quinto título mundial de fisicoculturismot
Deportes

Jorge Daniel Patzán conquista su quinto título mundial de fisicoculturismo

11:16 AM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos