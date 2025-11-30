Bomberos reportan "varios heridos" por tiroteo en La Verbena

Los residentes de la colonia La Verbena, específicamente de la 10ª. avenida final de la Joya 5, reportaron un tiroteo durante el mediodía de este domingo 30 de noviembre, por lo que los Bomberos Municipales reportaron la muerte de una mujer.
Asimismo, los paramédicos dieron los primeros auxilios a un hombre herido que fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En el lugar de la balacera, las autoridades acordonaron el área, para realizar las primeras investigaciones por el crimen.
Vecinos describieron en redes sociales que escucharon una "intensa balacera" por lo que alertaron a los cuerpos de socorro y a las autoridades.
En otro escenario, este mismo cuerpo de rescate reportó haber atendido otro tiroteo en la Calzada Atanasio Tzul y 35 calle de la zona 12. En esta dirección, los paramédicos dieron atención pre hospitalaria a un hombre de 28 años que presenta heridas de bala en la espalda.
Posteriormente, los rescatistas ejecutaron el traslado del afectado hacia la emergencia de una de las sedes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).