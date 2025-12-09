Pareja muere y niño herido en ataque armado en zona 21

Un ataque armado ocurrido en horas de la tarde de este martes, 9 de diciembre, en la 6ª avenida "E" y 14 calle de la colonia Santa María La Paz 3, zona 21 de la Ciudad de Guatemala, dejó a una pareja fallecida y a un niño herido.
Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados con respecto a un hecho de violencia que se había registrado en el sector, en el cual varias personas habían resultado afectadas, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a tres personas, incluido un menor de edad, que tenían impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Estaban dentro un automóvil tipo sedán de color gris.
Se conoció que individuos desconocidos interceptaron el automóvil donde viajaban las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones. La mayoría de los proyectiles ingresó por el lado del piloto.
Al evaluar a estas personas, los socorristas confirmaron que dos de ellas ya no contaban con signos vitales. Se trataba de un hombre y una mujer adultos.
La fallecida fue identificada como Angie del Rosario Pivaral, de 29 años, quien viajaba como copiloto. Mientras tanto, todavía se desconoce la identidad de la otra víctima mortal, que era quien conducía el vehículo al momento de la agresión.
Niño herido
Hans Lemus, vocero de los bomberos Voluntarios, explicó que en el interior del vehículo también permanecía un niño de aproximadamente ocho años de edad, quien fue alcanzado por los proyectiles de arma de fuego.
"El paciente presentaba una herida en la región del tórax, por lo cual se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial", indicó.
Caso bajo investigación
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar y cerraron el área para resguardar la escena del crimen, mientras quedaron a la espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público.