Guatemalteco es capturado en Honduras por lavado de activos

Las autoridades de Honduras reportaron la captura de un guatemalteco, durante este domingo (08/02/2026), cuando manejaba un vehículo de carga en el que transportaba 18 mil dólares en efectivo. Una fuente oficial del vecino país precisó que el efectivo iba oculto, por lo que el detenido será procesado por presunto lavado de activos, informó una fuente oficial.
"La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), con el apoyo de la unidad antidrogas, durante una inspección de rutina en el punto de control fronterizo ubicado en El Poy, departamento de Ocotepeque", precisaron.
La Policía Nacional de Honduras informó, por medio de un comunicado, que el guatemalteco tiene 37 años y conducía una rastra procedente de El Salvador.
"Al momento de la inspección minuciosa del automotor, los agentes localizaron el dinero, distribuido en 900 billetes de 30 dólares, dentro de una bolsa oculta bajo el asiento del conductor", indicaron.
Guatemalteco sin documentación del dinero
"Al consultarle sobre la procedencia del efectivo, el ciudadano manifestó no contar con documentación que respaldara su origen lícito, motivo por el cual se activaron los protocolos correspondientes y de inmediato se procedió a su detención", subrayó la policía hondureña.
Las autoridades de ese país detuvieron al guatemalteco y decomisaron las divisas, el camión y dos teléfonos móviles encontrados. Explicaron que las acciones forman parte de una estrategia local denominada "Comunidades Seguras".
La Policía Nacional de Honduras destacó que la detención del guatemalteco representa "un golpe significativo" contra las actividades financieras ilícitas vinculadas al crimen organizado y reafirmó el compromiso de fortalecer los controles en los puntos estratégicos del territorio hondureño.
La policía de Honduras agregó que el capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, para que se inicie el proceso legal conforme a la ley hondureña.
"Las leyes hondureñas permiten hasta 10.000 dólares como monto máximo de dinero que puede llevar una persona sin declarar, siempre y cuando justifique el origen de ese dinero", argumentaron.
El delito de lavado de activos es castigado en Honduras con una pena de hasta 13 años de cárcel, según el Código Penal.
Con información de la editora de Emisoras Unidas FM, Karla Marroquín.