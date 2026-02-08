 Guatemalteco es capturado en Honduras por lavado de activos
Nacionales

Guatemalteco es capturado en Honduras por lavado de activos

El connacional manejaba un vehículo de carga en el que transportaba USD$ 18 mil en efectivo.

Compartir:
Autoridades hondureñas consignaron al guatemalteco y el dinero encontrado en su vehículo., Policía Nacional de Honduras.
Autoridades hondureñas consignaron al guatemalteco y el dinero encontrado en su vehículo. / FOTO: Policía Nacional de Honduras.

Las autoridades de Honduras reportaron la captura de un guatemalteco, durante este domingo (08/02/2026), cuando manejaba un vehículo de carga en el que transportaba 18 mil dólares en efectivo. Una fuente oficial del vecino país precisó que el efectivo iba oculto, por lo que el detenido será procesado por presunto lavado de activos, informó una fuente oficial.

"La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), con el apoyo de la unidad antidrogas, durante una inspección de rutina en el punto de control fronterizo ubicado en El Poy, departamento de Ocotepeque", precisaron.

La Policía Nacional de Honduras informó, por medio de un comunicado, que el guatemalteco tiene 37 años y conducía una rastra procedente de El Salvador.

"Al momento de la inspección minuciosa del automotor, los agentes localizaron el dinero, distribuido en 900 billetes de 30 dólares, dentro de una bolsa oculta bajo el asiento del conductor", indicaron.

Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batres

Bomberos Municipales reportaron el hallazgo de un hombre sin vida. Le calcularon unos 35 años de edad.

Guatemalteco sin documentación del dinero

"Al consultarle sobre la procedencia del efectivo, el ciudadano manifestó no contar con documentación que respaldara su origen lícito, motivo por el cual se activaron los protocolos correspondientes y de inmediato se procedió a su detención", subrayó la policía hondureña.

Las autoridades de ese país detuvieron al guatemalteco y decomisaron las divisas, el camión y dos teléfonos móviles encontrados. Explicaron que las acciones forman parte de una estrategia local denominada "Comunidades Seguras".

La Policía Nacional de Honduras destacó que la detención del guatemalteco representa "un golpe significativo" contra las actividades financieras ilícitas vinculadas al crimen organizado y reafirmó el compromiso de fortalecer los controles en los puntos estratégicos del territorio hondureño.

La policía de Honduras agregó que el capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, para que se inicie el proceso legal conforme a la ley hondureña.

"Las leyes hondureñas permiten hasta 10.000 dólares como monto máximo de dinero que puede llevar una persona sin declarar, siempre y cuando justifique el origen de ese dinero", argumentaron.

El delito de lavado de activos es castigado en Honduras con una pena de hasta 13 años de cárcel, según el Código Penal.

Con información de la editora de Emisoras Unidas FM, Karla Marroquín.

En Portada

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LXt
Deportes

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LX

09:24 PM, Feb 08
Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempot
Farándula

Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempo

07:38 PM, Feb 08
Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue uno de los peores de la historiat
Internacionales

Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

08:41 PM, Feb 08
Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fanst
Farándula

Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fans

09:19 PM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos