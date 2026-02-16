 Ventanillas Paralelas: Investigación de lavado de dinero
Nacionales

Operativo "Ventanillas Paralelas": Investigan red financiera sospechosa de lavado

La presunta estructura habría movido Q5 mil millones en operaciones ilícitas, principalmente en Huehuetenango.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero coordina 22 allanamientos en el marco del operativo “Ventanillas Paralelas”., Ministerio Público
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero coordina 22 allanamientos en el marco del operativo “Ventanillas Paralelas”. / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) coordina este lunes 16 de febrero el operativo "Ventanillas Paralelas", implementado en seguimiento de las investigaciones relacionadas con una supuesta estructura financiera sospechosa, cuyos integrantes habrían incurrido en una serie de delitos enfocados en el lavado de dinero.

De acuerdo con la información compartida por la institución, están en desarrollo 22 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Las acciones están a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que trabaja en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana, y con el apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional y Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil.

Otro punto con presencia de fiscales en el marco del operativo "Ventanillas Paralelas". - Ministerio Público

Detalles del caso

El departamento de Información y Prensa del MP detalló que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, que permitió identificar operaciones financieras inusuales vinculadas a agentes bancarios que operaban principalmente en el municipio de San Pedro Soloma, Huehuetenango.

"Derivado del análisis financiero ampliado realizado por esta fiscalía en el marco del proceso penal, se ha establecido preliminarmente que la estructura investigada habría movilizado recursos que superan los Q5 mil millones, correspondientes al universo transaccional identificado hasta la fecha", detalló la oficina.

Añadió que, según las pesquisas, los fondos podrían estar vinculados a actividades ilícitas de carácter transnacional, cuya naturaleza será determinada conforme avance el proceso penal. Mientras tanto, continúa en desarrollo el análisis técnico-financiero.

El ente investigador mencionó que, por el momento, únicamente se podría brindar esta información sobre el caso al que se le da seguimiento, ya que el expediente posee "carácter reservado", lo que imposibilita proporcionar más detalles. Tal disposición la basó en el cumplimiento del artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

Las autoridades de Guatemala han enfatizado que mantienen los esfuerzos para hacerle frente al crimen transnacional, por lo que se se coordinan acciones como la que está en desarrollo este día.

