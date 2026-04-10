 Capturan a hombre con historial delictivo en Huehuetenango
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Capturan a hombre con amplio historial delictivo en Huehuetenango

Alias "El Simpson" tiene registro de cinco ingresos a la cárcel.

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Nollan Renato Figueroa, alias “El Simpson”, detenido en Huehuetenango., PNC
Nollan Renato Figueroa, alias “El Simpson”, detenido en Huehuetenango. / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este viernes, 10 de abril, fue capturado un hombre identificado como Nollan Renato Figueroa Chávez, de 42 años, conocido con el alias de "El Simpson", quien tiene un amplio historial delictivo. El operativo se llevó a cabo en el departamento de Huehuetenango.

El sospechoso fue ubicado en el marco de los operativos de seguridad implementados por la comisaría 43, en coordinación con agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL), en la zona 2 de la referida localidad, donde las fuerzas de seguridad lo sorprendieron portando un arma hechiza.

De acuerdo con las autoridades, Figueroa Chávez cuenta con antecedentes penales, registrando cinco ingresos a prisión entre los años 2005 y 2009. Los delitos por los que ha sido detenido anteriormente incluyen robo, faltas contra las buenas costumbres y negación de asistencia económica.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose con el objetivo de fortalecer la seguridad en el sector y prevenir hechos delictivos.

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Otras detenciones

La PNC dio a conocer que, en acciones coordinadas en diferentes puntos del país, se reportó la captura de dos hombres señalados por delitos graves, como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad y el cumplimiento de la ley.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) llevaron a cabo la aprehensión de un hombre de 33 años en el parcelamiento Caballo Blanco, en Retalhuleu. El detenido es requerido por un juzgado de ese departamento por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

En un operativo distinto, realizado en la aldea Caoba, municipio de Flores, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) reportaron la captura de otro hombre, de 68 años. Según el informe policial, el individuo fue detenido por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

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