 Un fallecido tras ataque armado en sector de buses de San Pedro Ayampuc
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Un fallecido tras ataque armado en sector de buses de San Pedro Ayampuc

El hecho ocurrió en el extremo de buses de Altos de Santa María; la identidad del fallecido no ha sido confirmada.

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La víctima mortal permanece a un costado del estacionamiento de buses en Altos de Santa María., Bomberos Voluntarios
La víctima mortal permanece a un costado del estacionamiento de buses en Altos de Santa María. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un ataque armado se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 22 de abril, en el extremo de buses de Altos de Santa María, en el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala, dejando como saldo a un hombre fallecido.

De acuerdo con información preliminar, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, cuerpos de socorro confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido establecida y se desconocen los motivos del ataque. El caso se encuentra bajo investigación.

Los agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área mientras fiscales del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para recabar evidencias y esclarecer el hecho.

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