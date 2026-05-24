 Ejecutan operativos contra carreras clandestinas en el país
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Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas

Autoridades imponen multas a motoristas por incurrir en varias infracciones, entre ellas por modificar escapes.

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Los operativos contra las carreras clandestinas se desarrollan en varias rutas los fines de semana. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que varios conductores de motocicleta fueron sancionados este domingo, 24 de mayo de 2026, en varias carreteras del país, en medio de la ejecución de operativos en contra de las carreras clandestinas. En uno de los puestos de registro, ubicado en Antigua Guatemala, los policías reportaron la identificación de al menos 507 conductores de motocicletas y 462 vehículos de dos ruedas.

En esas acciones, la PNC informó que hasta las 11:00 horas había emitido un total de 72 multas por infringir varias normas viales, especialmente la de carecer de licencia. Asimismo, los uniformados castigaron económicamente a los motoristas con modificación de escapes para causar sonidos estridentes.

Según la entidad de seguridad, las multas en los operativos contra carreras clandestinas van de los Q200 hasta los Q400 según las infracciones que hayan sido cometidas.

La PNC agregó que las acciones se ejecutaron en coordinación con las Policías Municipales de Tránsito locales, como la de Antigua Guatemala. En ese sector, los policías se instalaron en el ingreso y salida a la ciudad colonial.

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Acciones preventivas en los operativos contra carreras clandestinas

En las imágenes compartidas por la PNC se pudo apreciar que los agentes hicieron varias acciones de prevención en los operativos. Entre ellos, los efectivos hicieron una revisión a los conductores de motocicletas, para evitar que portaran objetos ilícitos.

Asimismo, los agentes requirieron que los motoristas presentaran sus documentos de identificación, licencia de conducir, tarjeta de circulación y constancia del pago del Impuesto de Circulación de Vehículos con vigencias de 2025 y 2026.

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas | PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas / PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas | PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas / PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas | PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas / PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas | PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas / PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas | PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas / PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas | PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas / PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas | PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas / PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas | PNC de Guatemala

Ejecutan operativos contra las carreras clandestinas en varias rutas / PNC de Guatemala

Las autoridades no descartaron la ejecución de más operativos contra estas prácticas en horarios nocturnos y en otros tramos carreteros del país.

En algunos reportes, la PNC también ha informado de acciones de prevención en carreteras como la Ruta Interamericana, Carretera a El Salvador, Mercado de Artesanías de la zona 13 capitalina y Avenida Las Américas, entre otras.

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