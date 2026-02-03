 Tecnología que elimina el Pelo de Mascotas de tu Ropa
Tecnología

¡Por fin! La tecnología que acaba con el pelo de mascotas en la ropa

El pelo de las mascotas en la ropa ya no tiene por qué ser un problema. Una nueva tecnología de lavandería llega a Guatemala.

Compartir:
mascotas, Pinterest
mascotas / FOTO: Pinterest

La convivencia con perros y gatos es parte del día a día de miles de familias guatemaltecas.  Las mascotas forman parte del hogar, pero también traen consigo un reto constante: el pelo adherido a la ropa.

Frente a esta necesidad cotidiana, el mercado de electrodomésticos da un paso adelante con una innovadora línea de lavandería diseñada específicamente para combatir este problema desde el origen. Se trata de Pet Pro System, una nueva generación de lavadoras y secadoras desarrolladas por una empresa estadounidense con más de 130 años de trayectoria en innovación y tecnología para el hogar.

Esta línea fue creada para capturar y eliminar el pelo de las mascotas antes de que se adhiera a las prendas, logrando resultados visibles desde el primer lavado y reduciendo el tiempo dedicado a la limpieza. La cadena de retail líder en Guatemala incorpora esta tecnología a su portafolio como parte de su estrategia de ampliar soluciones prácticas para los hogares modernos.

En ese contexto, MAX presenta esta línea exclusiva que busca facilitar la vida diaria de quienes comparten su hogar con mascotas, sin sacrificar el cuidado de la ropa ni la eficiencia del lavado. Pet Pro System funciona de manera inteligente en dos etapas. En primer lugar, la lavadora activa la opción Pet Pro, que utiliza un mayor volumen de agua junto con un enjuague profundo para desprender el pelo de los tejidos.

No más pelo de mascotas

Posteriormente, el Filtro Pet Pro captura y elimina los residuos restantes, evitando que el pelo vuelva a adherirse a la ropa y garantizando prendas limpias carga tras carga. Las lavadoras de carga superior con agitador integran tecnologías avanzadas que refuerzan el proceso de limpieza.

El botón ExtraPower proporciona un impulso adicional en el lavado, ideal para eliminar manchas difíciles mediante un prelavado intenso y mayor agitación.

Qué dice la psicología cuando alguien no te mira a los ojos mientras habla

La psicología explica que detrás de no mirar a los ojos pueden esconderse emociones, rasgos de personalidad o incluso formas distintas de procesar la información.

Además, el ciclo Sanitizar permite remover el 99.9 % de las bacterias más comunes del hogar, utilizando temperaturas más altas para una limpieza profunda.

En Portada

José Rubén Zamora: Soy inocente, pero ya cumplí la penat
Nacionales

José Rubén Zamora: "Soy inocente, pero ya cumplí la pena"

12:44 PM, Feb 03
La publicidad en el Super Bowl alcanza cifras nunca antes vistast
Deportes

La publicidad en el Super Bowl alcanza cifras nunca antes vistas

11:20 AM, Feb 03
Incendio consume vehículos en predio municipal de Quetzaltenangot
Nacionales

Incendio consume vehículos en predio municipal de Quetzaltenango

12:20 PM, Feb 03
Sacerdote que vive en Guatemala caminará junto a Shakira en El Salvadort
Farándula

Sacerdote que vive en Guatemala caminará junto a Shakira en El Salvador

12:08 PM, Feb 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Real MadridPNCDonald TrumpNoticias de GuatemalaSeguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos