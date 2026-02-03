Tecnología que elimina el Pelo de Mascotas de tu Ropa

La convivencia con perros y gatos es parte del día a día de miles de familias guatemaltecas. Las mascotas forman parte del hogar, pero también traen consigo un reto constante: el pelo adherido a la ropa.
Frente a esta necesidad cotidiana, el mercado de electrodomésticos da un paso adelante con una innovadora línea de lavandería diseñada específicamente para combatir este problema desde el origen. Se trata de Pet Pro System, una nueva generación de lavadoras y secadoras desarrolladas por una empresa estadounidense con más de 130 años de trayectoria en innovación y tecnología para el hogar.
Esta línea fue creada para capturar y eliminar el pelo de las mascotas antes de que se adhiera a las prendas, logrando resultados visibles desde el primer lavado y reduciendo el tiempo dedicado a la limpieza. La cadena de retail líder en Guatemala incorpora esta tecnología a su portafolio como parte de su estrategia de ampliar soluciones prácticas para los hogares modernos.
En ese contexto, MAX presenta esta línea exclusiva que busca facilitar la vida diaria de quienes comparten su hogar con mascotas, sin sacrificar el cuidado de la ropa ni la eficiencia del lavado. Pet Pro System funciona de manera inteligente en dos etapas. En primer lugar, la lavadora activa la opción Pet Pro, que utiliza un mayor volumen de agua junto con un enjuague profundo para desprender el pelo de los tejidos.
No más pelo de mascotas
Posteriormente, el Filtro Pet Pro captura y elimina los residuos restantes, evitando que el pelo vuelva a adherirse a la ropa y garantizando prendas limpias carga tras carga. Las lavadoras de carga superior con agitador integran tecnologías avanzadas que refuerzan el proceso de limpieza.
El botón ExtraPower proporciona un impulso adicional en el lavado, ideal para eliminar manchas difíciles mediante un prelavado intenso y mayor agitación.
Además, el ciclo Sanitizar permite remover el 99.9 % de las bacterias más comunes del hogar, utilizando temperaturas más altas para una limpieza profunda.