Países más visitados por guatemaltecos en vacaciones

Las vacaciones escolares se han convertido en la temporada favorita de los guatemaltecos para salir de viaje a otros países y compartir experiencias inolvidables en familia. A continuación, descubramos los destinos internacionales cada año ganan más popularidad.
Las opciones que van desde playas paradisíacas hasta grandes ciudades llenas de entretenimiento. México encabeza la lista como uno de los países más visitados por los guatemaltecos. Su cercanía, cultura, gastronomía y playas lo convierten en un destino accesible y variado, con Cancún, Playa del Carmen y Ciudad de México entre los puntos más buscados.
Por su parte, Estados Unidos sigue siendo el gran atractivo, especialmente para quienes viajan en familia. Orlando se mantiene como el epicentro para los niños gracias a sus parques temáticos, mientras que Miami combina playas, compras y vida nocturna.
Además, ciudades como Houston y Los Ángeles también son puntos recurrentes por la amplia comunidad latina y la conectividad aérea. Las playas de Costa Rica se han consolidado como una de las opciones preferidas para quienes buscan contacto con la naturaleza, ecoturismo y aventuras al aire libre.
Más destinos favoritos
En el Caribe, los guatemaltecos se inclinan por San Andrés y Cartagena en Colombia, dos destinos que ofrecen aguas cristalinas, historia colonial y hospitalidad caribeña.
Leonardo Tonhaiser de Assit Card recordó la importancia de revisar con tiempo la vigencia del pasaporte, las visas y vacunas. Para Costa Rica, por ejemplo, es indispensable contar con la vacuna contra la fiebre amarilla.
En Europa, el Seguro Schengen ahora se solicita de forma estricta, y países como Argentina también han sumado la obligatoriedad de contar con asistencia de viaje. El especialista destacó que las aerolíneas no permiten embarcar sin presentar este requisito, y que países como Chile y Uruguay lo exigen formalmente. En Estados Unidos, incluso los oficiales de migración pueden solicitarlo.
Para cubrir esta necesidad, Assist Card ha diseñado planes con coberturas amplias que van desde USD 35,000 hasta USD 3,000,000, con beneficios familiares como telemedicina y atención pediátrica. Assist Card tiene una promoción y ofrece un 35% de descuento en sus productos, los cuales se pueden adquirir en sus diferentes puntos.