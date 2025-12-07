 Quema del Diablo: Ritual Purificador en Guatemala
Quema del Diablo: la sorprendente historia detrás del ritual que purifica a Guatemala

Cada 7 de diciembre, Guatemala se ilumina con una de sus tradiciones más antiguas: la Quema del Diablo.

La Quema del Diablo es una de las tradiciones más emblemáticas y arraigadas de Guatemala.  Cada 7 de diciembre, miles de familias se reúnen en calles, avenidas y patios para encender fogatas y quemar figuras del diablo o desechos acumulados.

Este acto simbólico marca el inicio de la temporada navideña y prepara el ambiente para la celebración de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre.  Aunque en la actualidad es vista como una costumbre festiva, su origen tiene raíces históricas que datan de la época colonial.

Cabe resaltar que, en sus inicios, esta práctica no estaba relacionada con la figura del diablo.  Durante el período colonial, las ciudades carecían de iluminación pública, por lo que las calles se iluminaban con antorchas y hogueras la noche previa a las festividades religiosas.

Estas fogatas servían para alumbrar los caminos por donde pasaban las procesiones nocturnas.  Con el tiempo, el uso del fuego comenzó a adquirir un sentido más simbólico, asociado con la purificación y la eliminación de todo aquello que se consideraba impuro o negativo.

A medida que la tradición evolucionó, las personas empezaron a quemar basura, objetos viejos y papeles como una forma de "limpiar" el hogar antes de la llegada de la Navidad.  Este gesto representaba un acto de renovación, dejando atrás lo malo para recibir un nuevo ciclo con energías positivas.

Fue así como la idea de quemar lo que representara al mal se transformó en la quema de figuras del diablo, reforzando el mensaje de expulsar simbólicamente aquello que pudiera perturbar la armonía del hogar. En el siglo XX, la práctica tomó un giro más festivo. Las simples fogatas dieron paso a elaboradas piñatas con forma de diablo que se preparaban especialmente para este día.

Estas figuras, muchas veces adornadas con colores llamativos y diseños caricaturescos, se convertían en el centro de atención de los barrios y comunidades.

