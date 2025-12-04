 ¿Cuántas parejas sexuales se consideran ideales en la vida?
Tendencias

¿Cuál es el número ideal de parejas sexuales a lo largo de la vida? El número te sorprenderá

Los resultados muestran diferencias claras entre hombres y mujeres, aquí te contamos más.

Compartir:
Google, Google
Google / FOTO: Google

Un estudio analizó cuál sería el número ideal de parejas sexuales a lo largo de la vida, tomando en cuenta cómo la sociedad evalúa la vida íntima de una persona joven.  Los resultados señalan que existe un rango que suele considerarse más "aceptable" o socialmente bien visto, y que este varía entre hombres y mujeres.

De acuerdo con los investigadores, para los hombres el número ideal de parejas sexuales de por vida se ubica entre cuatro y cinco.  Para las mujeres, el rango disminuye y se considera que el ideal se encuentra entre dos y tres.

Esta diferencia refleja cómo las percepciones sociales sobre la sexualidad todavía dependen del género y mantienen estándares distintos para cada uno. El estudio no solo analizó la cantidad de parejas, sino también otros aspectos como la frecuencia sexual, las fantasías, la masturbación, la edad de inicio y la cantidad de experiencias íntimas.

Con estos datos se buscó comprender cómo se construye la opinión social sobre lo que se considera una vida sexual adecuada o equilibrada.  Los resultados muestran que tanto en hombres como en mujeres, los niveles moderados de actividad sexual generan las mejores evaluaciones sociales.

¿Cuántas parejas sexuales has tenido?

Una cifra muy baja puede interpretarse como falta de experiencia, mientras que una cifra demasiado alta suele ser considerada como excesiva. Sin embargo, la investigación también dejó en evidencia un aspecto que se mantiene a lo largo del tiempo.

La sociedad continúa juzgando de manera distinta la vida sexual tanto de hombres y mujeres.  Para ellas, un número elevado de parejas se percibe con más dureza, mientras que para ellos suele ser más aceptado o incluso valorado.

¡Elije una! Tu forma de sentarte revela secretos ocultos de tu personalidad

Un nuevo test viral promete revelar aspectos ocultos de tu personalidad basándose únicamente en la postura que adoptas al sentarte.

Esta brecha confirma que el doble estándar sexual sigue vigente, marcando diferencias significativas entre cómo se evalúa la conducta íntima de uno y otro género. A pesar de estos datos, los expertos aclaran que no existe un número correcto o universal. La vida sexual es única para cada persona y está influenciada por factores personales, emocionales, culturales y sociales.

En Portada

Organizaciones llaman a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoriat
Nacionales

Organizaciones llaman a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoria

10:55 AM, Dic 04
Messi deja una frase que enciende la duda sobre su presencia en el Mundial 2026t
Deportes

Messi deja una frase que enciende la duda sobre su presencia en el Mundial 2026

10:26 AM, Dic 04
MP localiza indicios relevantes en operativo por desaparición de funcionaria en Huitét
Nacionales

MP localiza "indicios relevantes" en operativo por desaparición de funcionaria en Huité

09:16 AM, Dic 04
Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenangot
Nacionales

Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenango

08:58 AM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald Trump#liganacionalSeguridadPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos