¿Cuántas parejas sexuales se consideran ideales en la vida?

Un estudio analizó cuál sería el número ideal de parejas sexuales a lo largo de la vida, tomando en cuenta cómo la sociedad evalúa la vida íntima de una persona joven. Los resultados señalan que existe un rango que suele considerarse más "aceptable" o socialmente bien visto, y que este varía entre hombres y mujeres.
De acuerdo con los investigadores, para los hombres el número ideal de parejas sexuales de por vida se ubica entre cuatro y cinco. Para las mujeres, el rango disminuye y se considera que el ideal se encuentra entre dos y tres.
Esta diferencia refleja cómo las percepciones sociales sobre la sexualidad todavía dependen del género y mantienen estándares distintos para cada uno. El estudio no solo analizó la cantidad de parejas, sino también otros aspectos como la frecuencia sexual, las fantasías, la masturbación, la edad de inicio y la cantidad de experiencias íntimas.
Con estos datos se buscó comprender cómo se construye la opinión social sobre lo que se considera una vida sexual adecuada o equilibrada. Los resultados muestran que tanto en hombres como en mujeres, los niveles moderados de actividad sexual generan las mejores evaluaciones sociales.
¿Cuántas parejas sexuales has tenido?
Una cifra muy baja puede interpretarse como falta de experiencia, mientras que una cifra demasiado alta suele ser considerada como excesiva. Sin embargo, la investigación también dejó en evidencia un aspecto que se mantiene a lo largo del tiempo.
La sociedad continúa juzgando de manera distinta la vida sexual tanto de hombres y mujeres. Para ellas, un número elevado de parejas se percibe con más dureza, mientras que para ellos suele ser más aceptado o incluso valorado.
Esta brecha confirma que el doble estándar sexual sigue vigente, marcando diferencias significativas entre cómo se evalúa la conducta íntima de uno y otro género. A pesar de estos datos, los expertos aclaran que no existe un número correcto o universal. La vida sexual es única para cada persona y está influenciada por factores personales, emocionales, culturales y sociales.