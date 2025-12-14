 Sabori: Descubre el Nuevo Destino Gastronómico
Tendencias

Conoce más del nuevo destino gastronómico que transforma la experiencia culinaria del sector

Diseño moderno, variedad de sabores y espacios pensados para compartir se unen en Sabori.

Sabori, Sabori
Sabori / FOTO: Sabori

El sector suma un nuevo referente gastronómico con la apertura oficial de Sabori, un innovador concepto. El lugar reúne en un solo lugar diversidad de sabores, diseño contemporáneo y espacios cómodos, pensados para disfrutar en familia, con amigos o en encuentros sociales.

Desde su inauguración, Sabori se perfila como un punto de reunión que transforma la experiencia de comer fuera de casa. En su fase inicial, Sabori cuenta con más de 12 restaurantes, ofreciendo una propuesta culinaria amplia que responde a distintos gustos y momentos del día.

La mezcla incluye gastronomía asiática, mexicana, opciones al grill, alternativas saludables, pastas artesanales, postres y café, lo que permite a los visitantes vivir una experiencia diferente en cada visita. El concepto de Sabori nace con el objetivo de integrar marcas de alta calidad en un entorno moderno y funcional, donde la comodidad y el ambiente juegan un papel clave.

Cada espacio ha sido diseñado para invitar a quedarse, compartir y descubrir nuevas propuestas gastronómicas, convirtiéndose en un lugar ideal tanto para comidas rápidas como para largas sobremesas. Dentro del portafolio de marcas que forman parte de esta primera etapa destacan Nación Sushi, con su cocina asiática contemporánea; Il Cubo, especializado en cervezas y coctelería.

Más de Sobori

A los anteriores se une Solo Pasta, reconocido por sus pastas artesanales; BBQ Bros, con alitas, hamburguesas y carnes al grill; y Fridas, con una propuesta inspirada en la gastronomía mexicana.  A esta oferta se suman Joya Negra, un steakhouse de lujo con cortes premium y Santo Colocho, con churros recién hechos.

Asimismo, encontrarás Glad, con helados de yogurt; Natural Garden, enfocado en opciones saludables; El Marinero, con ceviches y mariscos frescos; y Krispy Kreme, con donas y café. Gracias a esta cuidada selección, Sabori, ubicado en Pradera Concepción se consolida como un espacio versátil, ideal para quienes buscan probar nuevos sabores.

La diversidad de conceptos permite que cada visitante encuentre una opción acorde a sus preferencias.

