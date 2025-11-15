España queda a un paso del Mundial 2026

España se encuentra a las puertas del Mundial 2026 tras una exhibición contundente en Tiflis, donde venció 0-4 a Georgia en la penúltima jornada de la fase clasificatoria. El combinado dirigido por Luis de la Fuente no solo mostró solvencia ofensiva, sino también una solidez defensiva que lo mantiene como una de las selecciones más fiables del proceso. El doblete de Mikel Oyarzabal, junto a los tantos de Mikel Zubimendi y Ferran Torres, confirmó el dominio español en un territorio donde siempre ha salido victorioso.
Con este triunfo, la selección amplió su impecable racha: pleno de victorias, ninguna anotación en contra y un registro histórico de 30 partidos oficiales sin conocer la derrota bajo la dirección de De la Fuente. La figura de Oyarzabal continúa creciendo, consolidándose como el máximo goleador de esta etapa con 21 tantos en 50 partidos, un rendimiento que lo coloca como pieza clave en el esquema ofensivo del seleccionador.
España cerca del Mundial
El panorama clasificatorio favorece ampliamente a España, que podría sellar matemáticamente su boleto mundialista el próximo martes. Con solo un punto, la clasificación sería un hecho; incluso una derrota no la apartaría del objetivo. La combinación de resultados y el amplio dominio mostrado durante la fase eliminatoria le han permitido llegar a esta instancia con una tranquilidad poco habitual en competencias de este nivel.
Con 15 puntos y una diferencia de goles de +19, España tiene prácticamente asegurado el liderato del grupo. Turquía, su perseguidor más cercano, suma 12 puntos y un saldo de +5, por lo que necesitaría vencer a los españoles por una diferencia de ocho goles para arrebatarles el pase directo. Un escenario que, por rendimiento, historia y momento futbolístico, parece extremadamente improbable. Así, la Roja ya siente el Mundial muy cerca y encara su siguiente compromiso con la confianza de una selección en pleno crecimiento.