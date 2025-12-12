 Selección Nacional de talla baja clasifica al Mundial 2026
Selección Nacional de talla baja clasifica al Mundial 2026

Guatemala sobrevivió a un grupo donde enfrentó a Colombia, Brasil, México y Argentina.

Selección de Guatemala de talla baja clasifica al Mundial Marruecos 2026
Selección de Guatemala de talla baja clasifica al Mundial Marruecos 2026 / FOTO: Ministerio de Cultura y Deportes

Guatemala recibe una noticia positiva gracias a la Selección Nacional de Guatemala de talla baja, que hizo una destacada participación en la III Copa América Talla Baja Paraguay 2025, donde logró una histórica clasificación al Mundial de Talla Baja Marruecos 2026.

El combinado nacional tuvo una destacada participación en la III Copa América Talla Baja, realizada en Asunción, Paraguay, del 22 al 30 de noviembre. Tras integrar un grupo conformado por Colombia, Brasil, México y Argentina, la Selección Nacional avanzó a los cuartos de final, donde enfrentó al equipo anfitrión, Paraguay. Aunque quedaron fuera de la competencia, su desempeño les permitió asegurar su clasificación al próximo mundial.

Con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), a través del Viceministerio del Deporte y la Recreación, el combinado nacional compitió en la tercera edición de la Copa América de Talla Baja, celebrada del 22 al 30 de noviembre de 2025. Durante la competencia, los atletas demostraron disciplina, entrega y un profundo compromiso con la representación del país.

Clasificados al Mundial Marruecos 2026

En su debut, los nacionales lograron un valioso empate ante Colombia, resultado que les permitió sumar su primer punto en la tabla. A lo largo de la fase de grupos, también consiguieron dos anotaciones, una de ellas frente a Brasil en su segundo encuentro.

El desempeño acumulado permitió al seleccionado avanzar a los cuartos de final, instancia en la que se midió ante la selección anfitriona, Paraguay, equipo que llegaba invicto y con paso firme. A pesar del esfuerzo guatemalteco, el cuadro nacional se despidió del torneo al caer por 11 a 1. Paraguay avanzó hasta el título tras vencer a Brasil en semifinales y protagonizar una final intensa contra Argentina, que culminó en un empate 4-4 y se definió desde los penales con marcador de 2-0.

La experiencia adquirida por Guatemala en esta competencia será fundamental para su preparación para el gran desafío: la Copa Mundial de Talla Baja, que se llevará a cabo en noviembre de 2026 en Marruecos. Con esta clasificación, Guatemala se convierte en la única selección centroamericana en asegurar su participación en la cita mundialista.

Selección de Guatemala de talla baja al Mundial 2026

Selección de Guatemala de talla baja al Mundial 2026 / MCD

Selección de Guatemala de talla baja al Mundial 2026

Selección de Guatemala de talla baja al Mundial 2026 / MCD

Selección de Guatemala de talla baja al Mundial 2026

Selección de Guatemala de talla baja al Mundial 2026 / MCD

Selección de Guatemala de talla baja al Mundial 2026

Selección de Guatemala de talla baja al Mundial 2026 / MCD

*Información del MCD.

