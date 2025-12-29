Municipal abre investigación por incidentes en la final

Municipal emitió este lunes 29 de diciembre un comunicado relacionado a los incidentes violentos ocurridos el pasado sábado 27 de este mes durante la parte final del duelo que definió el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.
En su escrito, Municipal rechazó "enérgicamente" cualquier tipo de comportamiento que implique violencia en el futbol, por lo que condenó de manera rotunda "los hechos violentos acontecidos el sábado 27 de diciembre tras la conclusión del encuentro correspondiente a la final del Torneo Apertura de la temporada oficial 2025-2026 de la Liga Nacional".
Municipal resalta que: "Ha implementado desde hace tiempo acciones orientadas al fortalecimiento de los protocolos de orden, control y seguridad en los accesos y las instalaciones deportiva de El Trébol", situación que ha generado inconformidad en "algunos fanáticos antisociales". Señalan que ese grupo de aficionados, "no representa a la gran mayoría de aficionados que asisten al estadio".
Municipal hace referencia que al final del duelo ante Antigua: "Un grupo aislado de fanáticos antisociales invadió la cancha y generó diversos hechos de violencia, que alteraos el orden", y que realizaron actos vandálicos que ocasionaron daños a la infraestructura del estadio.
En ese sentido, sobre los daños al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal indica que, la puerta de la general norte fue rota para ingresar a la cancha, hubo lanzamiento de objetos en diferentes sectores, incluyendo el palco de la junta directiva.
Abren investigación
Municipal confirma que, ha abierto una investigación de lo hechos acontecidos con el fin de identificar a los autores de esos "lamentables y deleznables incidentes" para declararlos "non gratos" y de esa formar "prohibirles el ingreso" al estadio El Trébol".
Por último, Municipal reafirma: "Compromiso inquebrantable con la seguridad de los jugadores, árbitros y aficionados", por lo que adoptará las medida necesarias para prevenir y erradicar cualquier tipo de conducta violenta que altere el orden, la integridad y los valores del deporte.