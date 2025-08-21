 Descubren la causa de muerte de Kylie Page, estrella del cine
Farándula

Revelan la causa de muerte de Kylie Page, estrella del cine para adultos

La modelo fue encontrada sin vida en su casa en Los Ángeles, tenía 28 años.

Kylie Page, Instagram
Kylie Page / FOTO: Instagram

La joven actriz y modelo erótica Kylie Page, de 28 años, falleció en su domicilio el pasado 25 de junio. La noticia conmocionó a la industria del entretenimiento para adultos y a sus seres queridos.

Según el informe oficial del Departamento Médico Forense del condado, su muerte fue resultado de una combinación letal de fentanilo y cocaína, y fue declarada como accidental.

El coronel del condado de Los Ángeles determinó que Kylie Page, cuyo nombre real era Kylie Pylant, murió debido a los efectos combinados de fentanilo y cocaína encontrados en su residencia, donde también había parafernalia relacionada con drogas.

La muerte fue considerada un accidente y no se identificó participación criminal. 

Originaria de Tulsa, Oklahoma, Page inició su carrera en el cine para adultos en 2016 y participó en más de 200 producciones para estudios como Vixen Media, Brazzers, Jules Jordan y Naughty America.

También formó parte de la docuserie de Netflix Hot Girls Wanted: Turned On (2017), donde habló abiertamente de sus retos personales relacionados con el abuso de sustancias.

Reacciones y despedidas

La casa productora Brazzers expresó en redes sociales su profundo pesar: "Kylie será recordada por su risa, su amabilidad y la luz que irradiaba dondequiera que iba."

Tras su partida, sus familiares lanzaron una campaña en GoFundMe para cubrir gastos funerarios y trasladar su cuerpo desde California al Midwest, su lugar de origen.

En la descripción, la definieron como "una hija que amaba profundamente, una hermana fiel y una amiga que estaba presente sin que nadie se lo pidiera." 

Este lamentable suceso se suma al aumento de casos de sobredosis entre actores de cine para adultos: Kylie Page es la séptima actriz que fallece por causas relacionadas con drogas en los últimos tres años, según reportes recientes. Expertos señalan que muchos artistas enfrentan condiciones emocionales complejas, incluyendo depresión, ansiedad y estrés, lo que puede facilitar la dependencia de sustancias.

