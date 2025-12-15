Smartphones Más Vendidos en 2025: Ranking y Detalles

Sin lugar a duda este 2025 ha sido un año clave para la industria de los teléfonos inteligentes. A pesar de la enorme variedad de marcas y modelos disponibles, solo dos smartphones lograron sobresalir claramente en ventas a nivel mundial.
Se trata del iPhone 16, de Apple, y del Samsung Galaxy A16 5G, dos dispositivos que representaron estrategias opuestas pero igualmente exitosas. Mientras Apple continuó fortaleciendo su liderazgo en el segmento premium, Samsung apostó por la accesibilidad y el volumen, logrando conquistar a millones de usuarios en mercados emergentes.
Cabe destacar que, ambos modelos marcaron el rumbo de las preferencias de consumo durante el año. El iPhone 16 se consolidó como el teléfono más vendido del mundo en 2025. Su éxito se debió a una combinación de diseño refinado, rendimiento sólido y una experiencia de usuario fluida.
Apple logró atraer tanto a usuarios fieles como a nuevos compradores que buscaban un dispositivo confiable y duradero. La optimización de la cámara, una mejor autonomía y la integración con el ecosistema Apple hicieron del iPhone 16 una opción dominante en mercados como Estados Unidos, Europa y varias regiones de América Latina.
Más de los smartphones
Además, su estrategia de precios escalonados permitió ampliar su alcance sin perder el enfoque premium. En el otro extremo del mercado, el Samsung Galaxy A16 5G se convirtió en el smartphone Android más vendido de 2025.
Este modelo destacó por ofrecer conectividad 5G, batería de larga duración y un precio accesible, características clave para millones de usuarios que priorizan funcionalidad y economía. El Galaxy A16 5G tuvo un impacto especialmente fuerte en países de América Latina, Asia y África, donde la gama media juega un papel fundamental.
Samsung reafirmó así su liderazgo en volumen de ventas, demostrando que la accesibilidad sigue siendo una de las principales motivaciones de compra. El ranking de ventas global estuvo dominado por estos dos modelos, con el iPhone 16 liderando por unidades individuales y el Samsung Galaxy A16 5G posicionándose como el Android más popular del año.