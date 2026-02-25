 Nodal Ataca a Cazzu: Insinúa Infidelidad con Bad Bunny
Nodal destroza a Cazzu en polémico mensaje e insinúa infidelidad ¿Con Bad Bunny?

El cantante arremetió contra su ex por su reacción a la nueva canción de Rauw Alejandro; mientras los usuarios aseguran que ese mensaje fue escrito por la familia Aguilar.

Nodal Bad Bunny Cazzu, Instagram
Nodal Bad Bunny Cazzu / FOTO: Instagram

El lanzamiento de "Rosita", nuevo sencillo de Rauw Alejandro junto a Tainy y Jhayco, desató una polémica inesperada al involucrar a Christian Nodal, Cazzu y hasta al propio Bad Bunny

Una sola frase dentro de la canción bastó para encender redes sociales e impulsar teorías sobre posibles infidelidades y tensiones no resueltas entre los artistas.

La señal que disparó el escándalo fue directa: "Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal".

Esta línea generó reacciones inmediatas entre fans y seguidores debido a que el pasado sentimental de Nodal y su reciente boda con Ángela Aguilar tras la ruptura con Cazzu siguen bajo constante escrutinio público.

La letra generó un bullicio porque la velocidad con la que Nodal pasó de formar una familia con la rapera argentina al matrimonio con Aguilar sigue dando de qué hablar.

En medio del revuelo, Cazzu difundió un comunicado donde expresó que no le parecía apropiado que usaran el nombre del padre de su hija en un contexto que podría afectar directamente a la menor. Sus palabras, interpretadas tanto como un pedido de respeto a su privacidad como una muestra de que la situación sigue abierta, aumentaron la atención sobre el tema.

El asunto tomó otro giro cuando, en los créditos oficiales de "Rosita", figuró en un primer momento el nombre de Bad Bunny como compositor, pero poco después desapareció de algunas plataformas digitales.

Esto generó especulación en redes respecto a si el puertorriqueño pidió ser eliminado para evadir el tema o mostrar solidaridad con Cazzu. Los comentarios y teorías sobre el motivo de la desaparición circulan de manera intensa en espacio digitales.

Nodal responde y aviva los rumores

A través de su canal de Instagram, Christian Nodal compartió su postura ante la respuesta que Cazzu tuvo a la canción "Rosita" de Tainy. 

El cantante de regional mexicano dejó ver su molestia luego de decir que los mensajes de su ex pareja estaban dedicados a él. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue uno en el que dijo 

"Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo". El artista no dió nombres ni aseguró de quién hablaba.

Sin embargo, también dijo que Cazzu había compartido escenario con uno de los compositores del tema "Rosita", misma persona que de acuerdo con Nodal hay una historia que la cantante argentina "no contará" pues dijo "Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de "Rosita", que me dejó bien entendido que era "imperdonable" por la historia que seguramente nunca contara".

A pesar de que Nodal jamás dio nombres algunos usuarios han referido a que podría tratarse de Bad Bunny ya que Cazzu fue invitada del cantante puertorriqueño en su concierto en Argentina, dónde la artista compartió escenario con él. Hasta el momento Cazzu no ha respondido de forma directa al padre de su hija.

