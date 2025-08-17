 Rescatan bebé abandonado en fosa; madre queda hospitalizada
Nacionales

Rescatan a bebé abandonado en fosa; madre queda hospitalizada

Después de un supuesto abandono de bebé en una fosa, la posible madre sufrió una hemorragia, por lo que fue llevada a un hospital.

El bebé fue llevado a un centro asistencial, donde quedó al resguardo de médicos y enfermeras., PNC de Guatemala.
El bebé fue llevado a un centro asistencial, donde quedó al resguardo de médicos y enfermeras. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de una mujer este domingo 17 de agosto de 2025, luego de sospechar que fue ella quien abandonó a un bebé en el interior de una fosa séptica de Chimaltenango. Sin embargo, la detenida fue ubicada en estado inconsciente, porque sufría una hemorragia, posiblemente por las condiciones en las que dio a luz.

A causa de la emergencia, la mujer de unos 21 años fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango. A ese mismo centro asistencial fue llevado el recién nacido, quien quedó bajo el resguardo del personal médico de turno, quienes le realizaron una evaluación, para posteriormente emitir un diagnóstico.

Los agentes de la PNC que cubrieron la emergencia pertenecen a la Comisaría 73; ellos reaccionaron de manera oportuna luego de recibir denuncias acerca del alumbramiento de la madre. Los denunciantes manifestaron preocupación, porque no ubicaban al hijo de la mujer afectada.

Los agentes de la PNC sospecharon que la mujer inconsciente fue quien abandonó a su bebé recién nacido en una fosa séptica. Sin embargo, ella tuvo que ser llevada a la emergencia del referido centro de atención médica por la gravedad de su condición.

Mujer sufrió complicaciones de salud

Un familiar que acompañó a la mujer informó que ella había sido hallada tras haber perdido el conocimiento dentro de su vivienda y con hemorragia. Al regresar a la casa, el pariente escuchó el llanto de un bebé proveniente del interior de una fosa séptica y con la ayuda de un lazo, descendió al fondo y logró rescatar al neonato.

"El bebé fue trasladado al mismo hospital para recibir atención médica y permanecer bajo observación. La madre permanece bajo custodia policial mientras se esclarecen los hechos", finalizó la PNC al indicar que la investigación sigue en marcha.

Se espera que la Procuraduría General de la Nación se exprese por este caso, para ofrecer medidas que atiendan las necesidades del bebé recién nacido y para esclarecer lo que ocurrió con la madre.

