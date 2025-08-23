Hallan a personas fallecidas en Mixco y San José Pinula

Los cuerpos de socorro localizaron a dos personas fallecidas este sábado 23 de agosto en los municipios de San José Pinula y Mixco, ambos forman parte del departamento de Guatemala.
Los Bomberos Municipales Departamentales detallaron que fueron notificados con respecto a la ubicación del cuerpo sin vida de un hombre dentro de un río de aguas negras, bajo el puente Doraldina, en la zona 10 de Mixco.
Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en la 3ª calle y 8ª avenida de la zona 4 de San José Pinula. La víctima presentaba señales de violencia.