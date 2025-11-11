 Capturan a implicado en muerte de perro en San José Pinula
Nacionales

Capturan a alias "mata perros" tras operativo en San José Pinula

El detenido es presunto responsable de darle muerte con proyectil de arma de fuego a un perro.

El sospechoso fue trasladado a la Torre de Tribunales para resolver su situación legal., PNC
El sospechoso fue trasladado a la Torre de Tribunales para resolver su situación legal. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que, en el marco de un operativo realizado durante la madrugada de este marte 11 de noviembre, fue capturado un hombre señalado de ser el presunto responsable de darle muerte con proyectil de arma de fuego a un perro.

Rigoberto Santos Altán, de 48 años, conocido con el alias "mata perros", fue ubicado por agentes de la comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC) en un sector de la aldea Las Anonas, en el municipio de San José Pinula, Guatemala.

La presencia de los policías en este sector se dio en seguimiento de una denuncia, en la cual se señalaba a este individuo como presunto responsable de disparar contra el animal.

"Los policías atendieron el llamado de auxilio de la propietaria de la mascota y lograron ubicar y capturar esta persona que portaba una pistola ilegal calibre 9 milímetros", dijo un portavoz de la PNC.

Agregó que, según el testimonio de la propietaria, ella se encontraba en su residencia cuando escuchó disparos y al salir a ver lo sucedido observó a su perro que estaba fallecido frente a su casa.

