 ¿Se postularán en elecciones? Porras y Curruchiche responden
Nacionales

¿Se postularán en elecciones? Porras y Curruchiche responden

Los fiscales respondieron a periodistas sobre preguntas con respecto a su futuro.

Los fiscales Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, tras participar en la segunda vuelta de votaciones en el CANG para elegir a representantes ante postuladora del TSE.,
Los fiscales Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, tras participar en la segunda vuelta de votaciones en el CANG para elegir a representantes ante postuladora del TSE. / FOTO:

Tomando en cuenta que están iniciando y próximos a arrancar los diferentes procesos de elección de segundo grado en Guatemala, la duda se mantiene con respecto a qué profesionales se estarían postulando a los diferentes cargos en instituciones de suma importancia para el futuro del país.

En ese sentido, se cuestionó a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, con respecto a su futuro, específicamente su eventual postulación a las elecciones.

"No se ha pensado nada", respondió Porras ante preguntas de periodistas con respecto a la posibilidad de que participe para regresar a ocupar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad.

Asimismo, enfatizó: "Mi ocupación, ustedes la conocen, es servirle al pueblo de Guatemala en el Ministerio Público, siempre será trabajar en favor del pueblo. En eso es que siempre ocupo mi tiempo".

Ante preguntas sobre señalamientos que surgen de que el MP podría tener algún tipo de papel para que ciertos candidatos no participen en las elecciones, se limitó a indicar que la institución a su cargo tiene la función constitucional de investigar y perseguir a los delincuentes. Finalmente, indicó que "siempre se ha trabajado objetivamente".

Las declaraciones de Porras se dieron en el Parque de la Industria, zona 9 capitalina, a donde acudió para votar en la segunda vuelta de elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para definir a sus representantes ante la postuladora del Tribunal Supremo Electoral.

La funcionaria hizo un llamado a todos los abogados y notarios para que se presenten y emitan su voto. También enfatizó que todas las actividades son sumamente importantes para la democracia de Guatemala.

Curruchiche aborda incertidumbre electoral y adelanta datos de investigaciones

El fiscal Curruchiche también fue cuestionado por los periodistas tras votar en el CANG sobre su participación en las elecciones que están por llevarse a cabo. "Todavía no he tomado la decisión. Pero, a lo mejor, tal vez, quién sabe, puede ser", respondió.

Específicamente sobre la posibilidad de buscar sumarse a la CC, aclaró que todavía no llena los requisitos para ser magistrado, ya que le hacen falta más años de colegiación.

Por aparte, se le plantearon interrogantes sobre el trabajo que realiza la FECI y los avances en investigaciones en desarrollo o nuevos casos que hayan surgido. Sobre el de las vacunas Sputnik y cuándo sería revelado, dijo: "Ténganme paciencia, ya va a salir", No hay ninguna inacción, el caso va a salir".

También dijo que el Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Agricultura hay "buenas investigaciones" que próximamente van a salir y, según sus palabras, van a ser muy interesantes.

"Ya vienen esas investigaciones. Están en 75% u 80%. Son casos de corrupción del actual Gobierno que ya hicimos allanamientos y obtuvimos muy buenos indicios. Todo lleva un proceso, un tiempo, en la FECI hay analistas criminales y financieros que revisan vínculos y estructuras, pero ya van a salir", puntualizó.

