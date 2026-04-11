Hacen ejercicios de entrenamiento y rescate en Campo Marte

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que este sábado, 11 de abril de 2026, realizan ejercicios de entrenamiento en el Campo Marte y sus alrededores, en la zona 5 capitalina. La vocera de la entidad, Valeria Urízar, hizo un llamado a los vecinos para no alarmarse al escuchar sirenas u otros operativos por el sector.
Urízar recordó que para denunciar emergencias reales es necesario alertar a los bomberos y cuerpos de rescate más cercanos, así como a las autoridades de las diferentes comunidades. La comunicadora recalcó la importancia de mantener una cultura de prevención de incidentes.
En un afiche publicado por los canales oficiales de Conred, la entidad explicó que estos ejercicios se realizarán durante el sábado 11 de abril de 2026 y domingo 12 de abril de 2026 en el Campo Marte. El ente de prevención explicó que las actividades son parte de un proceso de reacreditación.
Conred describió que en el área del Campo Marte habrá presencia y movimiento de unidades de socorro, como parte de las prácticas para fortalecer la respuesta ante emergencias reales.
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Cuerpos de socorro en Campo Marte
Conred compartió imágenes de los preparativos de dichos ejercicios, mostrando que varias personas son parte de la actividad y que muchos de los participantes se congregaron en las instalaciones de Conred, para después viajar hacia el Campo Marte para las actividades planificadas.
En las instalaciones de Conred, los encargados de la actividad pasaron lista e hicieron revisiones de seguridad, verificando el equipo que los participantes llevaron para los ejercicios.
Las acciones son parte de un proceso de reacreditación de servicios de rescate y salvamento en áreas urbanas, sección que Conred identifica como "Urban Search and Rescue" (USAR-GUA, por sus siglas en inglés).
USAR-GUA es un proyecto de rescate especializado que funciona cuando ocurren derrumbes, terremotos, estructuras colapsadas y desastres urbanos.